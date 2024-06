“Soy un atormentador de racistas” Vinícius Júnior tras histórica sanción a aficionados del Valencia

Este 10 de junio del 2024, el conjunto del Real Madrid anunció a través de sus redes sociales, que el juzgado de Valencia dictó sentencia condenatoria contra tres jóvenes que realizaron gritos y gestos racistas contra Vinícius Júnior.

Los actos sucedieron el pasado 21 de mayo de 2023 en el estadio de Mestalla entre el Valencia C. F. y el Real Madrid C. F. Los jóvenes tendrán que cumplir la pena de ocho meses de prisión y una prohibición por dos años sin poder acceder a estadios de fútbol.

Los tres han aceptado su responsabilidad penal y han hecho pública una carta de disculpas dirigida a Vinicius Junior, al Real Madrid C. F. y al resto de personas que se sintieron denigradas y ofendidas con su comportamiento.

El mensaje de Vinícius Júnior

Tras darse a conocer la sanción, Vinícius Júnior decidió mandar un mensaje en sus redes sociales. El brasileño destacó que a pesar de que muchos le dijeron que su lucha fue en vano, que lo ignorara y que solo debía de jugar futbol, reveló que esta primera condena penal en la historia de España no es solo para él, es para todos los negros.

Además reveló que él no es víctima del racismo, sino un atormentador de racistas, por lo que con esta sanción espera que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. Por último, agradeció a La Liga y al Real Madrid por ayudar con la sanción.

“Muchos me pidieron que lo ignorara, muchos otros dijeron que mi lucha fue en vano y que debía simplemente “jugar al fútbol”.

Pero, como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un atormentador de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todos los negros.

Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas "jogar futebol".



Que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para cobrar. Gracias a La Liga y al Real Madrid por ayudar con esta convicción histórica. Más por venir…”

