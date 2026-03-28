Mientras Checo Pérez sigue con problemas de eficiencia con Cadillac, Mercedes domina en la clasificación en Japón

La escudería Mercedes sigue marcando el ritmo en esta temporada de la Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli, la joven promesa italiana, se quedó con la pole position en el Gran Premio de Japón dejando un claro mensaje tras firmar un tiempo de 1:28.778, mientras que su compañero George Russell aseguró la segunda plaza, completando un doblete que refuerza la hegemonía de la escudería alemana en esta temporada.

¿En qué lugar saldrá Checo Pérez en el GP de Japón?

Por us parte, el piloto mexicano Sergio Pérez logró colocar su Cadillac en la posición 19 de la parrilla. Con un tiempo de 1:32.206, Checo no pudo superar la Q3 y partirá desde la zona de atrás, un resultado que refleja los retos que tiene el nuevo proyecto de Cadillac en este inicio de su primera temporada en la máxima categoría.

Detrás de los Mercedes, Oscar Piastri con McLaren se ubicó tercero, seguido por Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren), quienes completan el top cinco. Lewis Hamilton, con la experiencia que lo caracteriza, arrancará desde la sexta posición, demostrando que aún tiene mucho que aportar en el equipo italiano.

Pierre Gasly (Alpine) partirá séptimo, Isack Hadjar con Red Bull, saldrá octavo. Más atrás, Gabriel Bortoleto con Audi es noveno y el Top Ten lo cierra Arvid Lindblad co su Racing Bull. Fernando Alonso, con Aston Martin, apenas pudo colocarse en la vigésimo primera posición.

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La carrera en Suzuka promete emociones fuertes. El trazado japonés, con curvas icónicas como la 130R y la chicane final, es conocido por exigir precisión y valentía. Para Checo Pérez, la posición abre la puerta a una estrategia alternativa que podría darle ventaja frente a rivales directos. La gestión de neumáticos y la capacidad de aprovechar cualquier incidente en la parte delantera serán claves para que el mexicano logre escalar posiciones.

Lista de cómo saldrán los pilotos para el Gran Premio de Japón 2026: