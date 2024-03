Toto Wolff revela los pilotos que podrían reemplazar a Hamilton en Mercedes

Mercedes busca piloto para el 2025. La escudería alemana está sondeando varios conductores para la próxima temporada, luego de que se confirmara la salida de Lewis Hamilton, su máximo exponente en los últimos años, y que fue campeón en su asiento en seis ocasiones.

La noticia sorprendió a propios y extraños, luego de tantos años del británico en dicho equipo. Ahora, formará parte de Ferrari, en el lugar de Carlos Sainz, a partir del siguiente año, pero no se confirmó por cuanto tiempo estará con los italianos.

Los pilotos que Toto Wolf confirmó podrían suplir a Hamilton en Mercedes

Hace unas semanas, Toto Wolf, director ejecutivo de Mercedes, confirmó que hay un interés porque Max Verstappen ocupe el lugar de Hamilton. Ahora, confirmó para un medio australiano que hay más opciones en la baraja, pero la primera sigue siendo el neerlandés tricampeón del mundo.

“Sí (Verstappen es el número 1)... pero no me gustaría descartar a otros pilotos. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos qué podemos hacer con este coche”, y agregó que están en la mira Fernando Alonso, que no tiene equipo para el siguiente año, mismo caso de Carlos Sainz, y agregó uno más. Se trata de Kimi Antonelli de 17 años, una promesa de la escudería alemana que podría empezar a tener sus primeras carreras.

Estas son las siguientes carreras en la Temporada 2024 de la Formula 1

Las siguientes semanas serán cruciales para Mercedes, pero mientras eso sucede tienen que estar concentrados en lo que resta de la Temporada 2024, y las siguientes carreras que tendrán que encarar son: Japón, el 6 de abril; China, el 21 del mismo mes; y en mayo estarán de este lado del mundo para el GP de Miami, uno de los más espectaculares en el año.