Messi y Argentina arrasan en los premios The Best de la FIFA

Se llevaron a cabo los premios The Best desde París, Francia y Argentina terminó arrasando con toda la premiación al llevarse cuatro trofeos.

El primer premio que se llevaron fue para Damián Emiliano ‘Dibu’ Martínez al mejor portero del 2022. Su destacada actuación en el Mundial de Qatar 2022 le bastó para ganarle a Bono y Courtois.

“Es algo muy lindo para mi carrera. Es un orgullo para mi país. Ganar un Mundial después de 36 años es algo hermoso. La gente sabe lo emocional que es ser argentino”.

Entrenador ganador al The Best 2022

El segundo premio que ganaron fue para Lionel Scaloni como mejor Director Técnico del 2022. Scaloni logró ganar la Finalissima ante Italia y ser Campeón del Mundo en Qatar 2022.

Scaloni aprovechó para agradecer a todos los jugadores que fueron al Mundial y se sintió agradecido por el reconocimiento de todos los futbolistas que votaron por él.

“Estoy especialmente orgulloso porque es un premio que lo votan los futbolistas y para mi tiene un valor enorme. Quiero agradecer a los jugadores, esos 26 que nos llevaron a la gloria. Sin ellos no hubiéramos podido conseguir nada. A ellos les estaré eternamente agradecido. No hay cosa más linda que ver feliz a tu país, ver esa gente emocionada en las calles. No tiene precio”.

Mejor afición The Best 2022

El tercer premio que lograron ganar fue a la mejor afición del año. El cual lo recibió el veterano aficionado Tula. Por lo que comentó el tener la oportunidad de haber visto los tres Mundiales que ha ganado Argentina.

“Las satisfacciones que me dio Argentina no tienen precio. En las tres veces que fuimos campeones estuve. Pero ahora tenemos al mejor del mundo Messi, al mejor seleccionador Scaloni y al ‘Dibu’. Es emocionante”.

Para cerrar la noche con broche de oro, Lionel Messi fue nombrado como el mejor jugador del año 2022 y ganó su segundo premio como el The Best.

“Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir”.

