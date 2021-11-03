Messi le cambió la vida a un joven

Lionel Messi le cambió la vida a una persona. A través de la fundación que tiene junto con su esposa, Antonella Rocuzzo, el actual número 30 del París Saint Germain le hizo una donación muy especial a un joven argentino de 36 años. Se trata de Pablo Tiraboschi, es violinista y perdió la vista cuando apenas tenía unos días de vida.

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La historia de Pablo

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Tiraboschi nació prematuro y, a causa de ello tuvo un problema que lo dejó ciego siendo un bebé, y a partir de hoy su vida cambió para bien. Y es que Lionel Messi y su esposa le regalaron unos lentes de inteligencia artificial que le van a permitir leer las partituras, saber a quién tiene enfrente y hasta reconocer colores. Y todo gracias a que, a través de las redes sociales, el entorno de Antonella se enteró.

La donación de Messi

“Fue una cadena de favores. A mí me mandaron un video y lo compartí. Luego una amiga lo compartió y le llegó a gente allegada a Antonella; y Leo se enteró. Luego me llamaron de la empresa para decirme que Leo donó el aparato”, relató en entrevista el violinista originario de la ciudad de Rafaela.







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¿Cómo funcionan los lentes?

El dispositivo, que cuenta con una cámara de inteligencia artificial de 13 megapixeles, se coloca en las patillas de unos anteojos y, de acuerdo al relato de Tiraboschi, con su propia voz le va leyendo todo: partituras, libros, periódicos, revistas, códigos de barras, medicinas, además de que dice quién está delante de ti y también se puede usar para leer los menús de los restaurantes.

“Es una emoción enorme, es fabuloso. Es lo más Leo. Es buenísimo, espectacular, extraordinario… siento una emoción enorme, una alegría enorme. Voy a conocer otro mundo. Es enorme, es fabuloso. Lo seguía siempre. Cuando escucho los goles los grito a full”, contó muy emocionado ante las cámaras de Next TV.

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Finalmente, Pablo Tiraboschi le envió un mensaje esperanzador a la gente que la está pasando mal por cualquier circunstancia: “luchen por lo que cada uno quiere, que todo se puede. Todo se puede mejorar, no bajen los brazos”.

