El millonario sueldo que el Newcastle le ofrece a Matías Almeyda

Cuando se cierra una puerta, se abre otra. Así le está ocurriendo a Matías Almeyda, pues todo parece indicar que su estadía con el San José Earthquake está por concluir. No solo porque no su equipo no ha funcionado del todo, sino, porque de igual manera, este noviembre termina su contrato con la franquicia de la MLS.

De inmediato, varios conjuntos de la Liga BBVA MX se han puesto en contacto con el estratega argentino, entre ellos están las Chivas y el Monterrey. El Rebaño Sagrado quiere repatriar al pastor que los llevó a la gloría en el 2017, pero uno de los grandes problemas que presentan es el alto sueldo del entrenador.

Por su parte, el dinero no es problema para los Rayados, pero actualmente cuentan en su banquillo con Javier Aguirre, para muchos el mejor DT en la historia de nuestro país.

Al parecer estaba en la cuerda floja, y la opción de cambio era Almeyda, pero con el título de la Concachampions y estar dentro del Repechaje de futbol mexicano le podría dar continuidad en la banca del equipo de la Sultana del Norte.

Matías Almeyda podría llegar al Newcastle United

El sueño europeo para Matías Almeyda está cerca. El nuevo equipo más rico del mundo, el Newcastle United, ha volteado a este lado del continente para buscar a su nuevo entrador, entre la baraja se encuentra “El Pelado”.

Almeyda se ha convertido en una verdadera opción para el conjunto de los “calabozos” gracias a su experiencia con equipos en problemas de descenso. El Newcastle se encuentra en la posición 19 de la tabla general con apenas cuatro puntos, y con el nuevo proyecto no se pueden dar el lujo de salir de la Premier League.

Chivas no podría pagarle a Matías Almeyda

A pesar de todo el cariño que le tenga “El Pelado” a las Chivas, el sueldo del entrenador es muy alto para los problemas financieros que atraviesan en Guadalajara. Mientras tanto, según un reporte del diario “The Sun”, de Inglaterra, cualquier entrenador en el futbol inglés no gana menos de 2.5 millones de dólares al año, un salario que claramente no podría pagar el Rebaño Sagrado.

El futuro de Almeyda se conocerá pronto, pero todo parece indicar que no lo veremos en nuestro país y vivirá una nueva aventura, pero en el Viejo Continente.