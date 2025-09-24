¿Messi se va del Inter Miami? La decisión de Lionel sobre su continuidad

La noticia que todos esperaban en Miami estaría a punto de concretarse. Se trata de Lionel Messi y el Inter Miami preparan los últimos detalles de una renovación que mantendría al astro argentino en la MLS hasta al menos posterior al Mundial de 2026, de acuerdo con fuentes internacionales cercanas a la negociación.

El acuerdo, que podría anunciarse antes del final de la temporada actual, representa un gran movimiento estratégico para ambas partes. Messi, de 38 años, continuaría en un proyecto en el que es pieza clave y claramente se siente valorado y donde es la figura del futbol norteamericano desde su llegada en el 2023. Para el club, significa retener no solo a su figura emblemática, sino al jugador que transformó la franquicia en un fenómeno global

Todos buscan la renovación

Las estadísticas respaldan el impacto del crack sudamericano, con 28 goles y 12 asistencias en 36 partidos, números que reflejan su dominio a pesar de la edad. Pero más allá de los números, su presencia ha elevado el nivel de la liga, atrayendo a otras estrellas y multiplicado el interés de nombres internacionales de la talla de Thomas Muller y Heung Son-Min.

El Mundial 2026, último objetivo

La renovación también tendría un simbolismo especial, ya que Messi llegaría activo de cara la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, donde la Selección Argentina que defenderá la corona obtenida en Qatar 2022. La imagen del capitán de la Albiceleste compitiendo en suelo norteamericano mientras juega en la MLS sería el escenario perfecto para el crecimiento definitivo de la liga.

Aunque no se confirmaron detalles sobre la duración exacta del contrato o el monto económico, se espera que el anuncio oficial se produzca en las próximas semanas. Los aficionados ya sueñan con al menos dos temporadas más de magia.

