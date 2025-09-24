¿Nuevos dueños de CU? La inesperada amenaza de Cruz Azul a los Pumas

La historia del Estadio Olímpico Universitario está a punto de escribir un capítulo inesperado y dramático. Cruz Azul , en pleno auge deportivo, suma 21 partidos invictos en el inmueble auriazul y ahora amenaza con alcanzar la marca que parecía intocable: los 22 encuentros sin derrota que Pumas logró entre 1979 y 1980.

Lo simbólico es que el récord de Pumas podría ser igualado en su propia casa. Más de cuatro décadas después, el escenario se tiñe de celeste con una racha que convierte a CU en un auténtico fortín de La Máquina.

La racha cementera en Ciudad Universitaria

Todo comenzó en el Apertura 2020, cuando Cruz Azul disputó como local dos encuentros en CU: victorias por 2-0 ante Santos y León. Nadie imaginaba que esos partidos serían la semilla de una racha histórica.

El gran salto llegó en 2025. Durante el Clausura, el equipo jugó 9 veces en CU sin perder, sumando además 5 duelos de Concachampions y 5 del actual Apertura. En total, 19 compromisos que, junto con los dos de 2020, completan los 21 juegos invictos.

La fuerza de esta racha no solo está en los números: en este mismo estadio, Cruz Azul ya levantó un título internacional, confirmando que CU ha dejado de ser territorio hostil para convertirse en casa alterna del campeón de Concacaf.

El reto de igualar y superar a Pumas

El récord vigente de Pumas fue forjado en tiempos gloriosos entre 1979 y 1980, cuando CU era sinónimo de dominio auriazul. Hoy, Cruz Azul está a un paso de ponerle su propio sello a la historia.

Con 21 partidos sin derrota, los celestes necesitan un resultado positivo en su próximo encuentro en CU para igualar la marca universitaria. Si lo logran, la misión siguiente será superarla y apropiarse de un registro que, más allá de los números, tiene un valor simbólico: adueñarse del orgullo de la casa de Pumas.