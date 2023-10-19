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Lionel Messi es el jugador mejor pagado en la historia de la MLS

Lionel Messi con un salario de 20 millones es el jugador mejor pagado en la historia de la MLS; un mexicano se encuentra dentro del Top 5 de esta lista

MLS: FC Cincinnati at Inter Miami CF
Oct 7, 2023; Fort Lauderdale, Florida, USA; Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) acknowledges fans after the game against FC Cincinnati at DRV PNK Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports|Sam Navarro/USA TODAY Sports via Reuters Con

Escrito por: Memo Gómez

La Asociación de Futbolistas de la MLS dio a conocer en un informe de todos los sueldos que los jugadores profesionales perciben, es por eso que aquí te dejamos la lista, de los cinco nombres mejor pagados en todo el futbol estadounidense.

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Los 5 futbolistas con mejor sueldo en la MLS

Lionel Messi

En el primer lugar de este reconcido repertorio, se encuentra el astro argentino Lionel Messi, quien defiende los colores del Inter de Miami. El líder de la Selección Argentina, llegó a los Estados Unidos el pasado verano procedente del PSG.

“La Pulga” con su llegada a Florida se convirtió en el futbolista mejor pagado en la historia de la liga con una compensación garantizada de un poco más de 20 millones de dólares al año.

Lorenzo Insigne

El segundo puesto lo ocupa el italiano Lorenzo Insigne, elemento del Toronto FC. El ex del Napoli recibe una remuneración de 15 millones de dólares, por cada temporada.

El extremo de 32 años arribó en el 2022 al cuadro canadiense, con los que ha disputado 32 encuentros y anotado en 11 ocasiones.

Xherdan Shaqiri

Para terminar el podio, se sitúa el atacante suizo Xherdan Shaqiri. El centrocampista que ha militado en equipos como Bayern Munich y Liverpool, tiene un sueldo de 8 millones de dólares, anuales jugando para el Chicago Fire.

Javier Hernández

"Chicharito" es el único mexicano que se ubica dentro del Top 5 esta este listado, el delantero azteca se recupera de una rotura de ligamento cruzado, que sufrió el pasado junio, por lo que se espera que regrese para el siguiente curso.

El capitán del LA Galaxy a sus 35 años pese a la lesión, está cerca de concluir la tercera campaña de su contrato, con el cual recibe la cantidad 7 millones de dólares, por cada edición del certamen americano.

Federico Bernardeschi

Por último, Federico Bernardeschi cierra la prestigiosa lista. El reconocido mediocampista que ha sido internacional con su nación, tras su paso por la Juventus se convenció de cambiar de continente.

El ex de la Fiorentina dejó el balompié europeo para tener un salario de 6 millones de dólares, para jugar con el Toronto, para compartir cancha con su compatriota, Insigne.

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