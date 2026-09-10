3 razones por las que Messi es mejor que Cristiano en el EA Sports FC 27

Estamos a unos días para que se haga el lanzamiento oficial del EA Sports FC 27 y, como era de esperarse, el videojuego de Electronic Arts ha dejado muchas polémicas al respecto, entre ellas la forma en cómo coloca a Lionel Messi muy por encima de Cristiano Ronaldo.

🇦🇷 Lionel Messi | FIFA World Cup Goals

Lionel Messi aparece en este EA Sports FC 27 con una media de 89 unidades, lo cual lo convierte en uno de los mejores jugadores del título luego de un aumento de 3 puntos respecto a la edición anterior. Cristiano Ronaldo, por su parte, redujo su carta al quedarse con 84 puntos.

¿Por qué Messi tiene una mejor media que Cristiano en el EA Sports FC 27?

Factor Mundial 2026 : Lionel Messi tuvo una excelente Copa Mundial de la FIFA al concretar ocho goles y cuatro asistencias, además de jugar la gran final con su Selección frente a Argentina. Cristiano Ronaldo , por su parte, quedó eliminado en la ronda de octavos de final con Portugal.

: tuvo una excelente Copa Mundial de la FIFA al concretar ocho goles y cuatro asistencias, además de jugar la gran final con su Selección frente a Argentina. , por su parte, quedó eliminado en la ronda de octavos de final con Portugal. Importancia de la edad: A diferencia de Lionel Messi que apenas cumplió los 39 años de edad, Cristiano Ronaldo está cerca de los 42 años, un hecho realmente valorado por el EA Sports FC 27 que moralmente le entrega una media menos elevada a jugadores cuya edad es más avanzada.

🚨 Lionel Messi has the HIGHEST FIFA (EA FC) rating for a player turning 39 years old 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐚𝐦𝐞. pic.twitter.com/nUUdYAqrlG — MessiXtra (@MessiXtraHQ) August 17, 2026

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Más visibilidad a nivel internacional: Si bien la primera división de Arabia Saudita ha crecido a pasos agigantados en los últimos cinco años, la realidad es que la MLS sigue siendo más vista a nivel mundial, lo cual hace que el astro argentino tenga más visibilidad en relación a su rival.

¿Cristiano Ronaldo aparecerá por última vez en el EA Sports FC 27?

Hace unos días, Cristiano Ronaldo se volvió tendencia en las redes sociales luego de asegurar que, posiblemente, esta sería su última temporada como profesional. De concretarse esta situación, el EA Sports FC 27 sería el último videojuego de Electronic Arts en donde el portugués aparezca como jugador activo.