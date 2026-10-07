Lionel Messi recibe tarjeta amarilla y tarjeta roja en la noche de su despedida con la Selección de Argentina

Lionel Messi se retiró esta noche de 6 de octubre de la Selección de Argentina, ha dicho adiós y ahora de manera definitiva es una noche de fiesta y emociones ante el modesto equipo nacional de Benín y en donde también estivo pitando el árbitro central Fernando Véjar quien no dejó pasar una oportunidad única en su carrera como nazareno de las canchas.

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Fue el ya lejano 17 de agosto de 2005, en Budapest, cuando arrancó una historia que hizo vibrar generaciones, ciudades y estadios de todo el mundo. Aquella fecha en Hungría, Messi debutó con la Selección Mayor, cuando no se sospechaba que ese chico iba a entregarle tantas satisfacciones y aspiraciones.

Hoy, 21 años después no solo los argentinos lamentaron decirle adiós a Méssi, también los amantes al futbol por todo el mundo e inclusive el árbitro Véjar mostró abiertamente su admiración sacándole la tarjeta roja y la tarjeta amarilla.

Así fue el momento y la descripción cuando el árbitro Fernando Véjar le mostró la tarjeta amarilla y roja a Messi

Ese momento ha sido muy replicado en redes sociales, pues sucedió justo al final del cotejo cuando con todo el respeto y a manera de homenaje, Fernando Véjar le entregó el balón con el que se jugó su último partido y también le dio las dos tarjetas.

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Muchos se han cuestionado el motivo y claramente no fue por una infracción en el juego, es una práctica en la que los árbitros en ocasiones muy especiales regalan sus tarjetas precisamente como un reconocimiento, como una especie de regalo que adquiere simbolismo.

En la escena Messi toma el balón y las tarjetas en tanto le faltan manos para sostenerla y saludar a los jugadores de Benín que emocionados y eufóricos quieren estrechar la mano de Leo, abarazarlo o tomarse fotos.

En su última noche como seleccionado, Messi estaba emocional, rodeado de sus compañeros pero atendiendo a todos los que querían participar en esta curiosa velada en la que dice adiós, compromiso que terminó con un marcador de 3-0 con el tercer gol por la vía del penal obra de Messi al minuto 71, en el Estadio Monumental ante esta selección que aparece entre el 89 y 92 en el ranking mundial.