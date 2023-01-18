Messi regresa a Qatar un mes después del Mundial

Después de un mes de haber alzado la Copa del Mundo con la selección de Argentina en Qatar, Lionel Messi regresa con el Paris Saint-Germain (PSG) al país árabe para enfrentar al equipo que capitanea su némesis deportivo Cristiano Ronaldo.

El 18 de diciembre el astro argentino ganó, junto con sus compañeros del conjunto de Argentina, el segundo Mundial de los sudamericanos al derrotar en serie de penaltis a la selección de Francia.

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Ahora 18 de enero, el nacido en la ciudad de Rosario llega a Qatar, con los jugadores del PSG, para enfrentar este jueves a Riyadh Season, un combinado con las estrellas de Al-Hilal y Al-Nassr; el cual está comandado por el técnico Marcelo Gallardo y que tendrá a Cristiano Ronaldo en sus filas. El partido se jugará en el King Fahd Stadium, ubicado en Riad, capital de Arabia Saudita.

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Cristiano y sus compañeros ya se entrenan para enfrentar a Paris Saint-Germain. ‘El Comandante’ es el nombre más rutilante, pero también hay futbolistas como el argentino Gonzalo Martínez (exRiver), el peruano André Carrillo (que pasó por Sporting Lisboa), los brasileños Luiz Gustavo, Matheus Pereira y Talisca, el maliense Moussa Marega y jugadores que fueron la base de Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022.

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Esta semana ya se entrenaron todos juntos bajo las órdenes tácticas de Marcelo Gallardo y las físicas de César Zinelli, preparador físico del cuerpo técnico del Muñeco.

Un boleto para el juego de 2,7 millones de dólares

Referente a este duelo, casi 2,7 millones de dólares es la cantidad por la que ha sido vendido una entrada en una subasta benéfica en Arabia Saudí para presenciar el amistoso entre el PSG de Leo Messi y el combinado de Cristiano Ronaldo.

"Felicidades... La oferta más alta por la entrada benéfica "Por encima de la imaginación" es de 10 millones de riales (unos 2,7 millones de dólares) y fue presentada por el empresario inmobiliario Mushraf al Ghamdi", anunció en Twitter el jefe de la Autoridad de Entretenimiento de Arabia Saudí y propietario del UD Almería, Turki al Sheikh.

