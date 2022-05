Messi responde duramente las críticas de Robert Lewandowski

Argentina. El astro del París Saint-Germain Lionel Messi contestó a las críticas del goleador polaco Robert Lewandowski luego de no conseguir el trofeo del Balón de Oro que fue otorgado al jugador argentino.

Capítulo 2 | Serie Atlas: Niños Héroes, generación 1999

“Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. No comparto lo que él dijo, pero no le di mucha importancia. Lo que dije en ese momento lo sentí de corazón. Dije que se merecía el galardón el año anterior porque fue el mejor y ese año no lo fue”, declaró Messi en una entrevista otorgada a TyC Sports.

Te podría interesar: Lionel Messi le da el Balón de Oro a Karim Benzema

Por otra parte, “la Pulga” se mostró algo nostálgico de su anterior vida en la ciudad de Barcelona. Allí, declaró, “tenía todo” después de llegar muy pequeño. De hecho, resaltó, vivió en Barcelona más tiempo que en Argentina e informó de que no tenía pensado “cambiar nada”.

“El primer día del colegio fue terrible porque Antonella y yo salimos llorando. No entendíamos que hacíamos allá. Thiago entendió todo, extrañaba a los amigos, pero se adaptó rápido. Mateo también se adaptó rápido. Ciro al final empezaba por primera vez en la escuela y estábamos menos preocupados. Fue un cambio duro, fue duro. La adaptación no fue fácil. Después de todos los años que pasé en casa me costó porque ya era mayor y no quería salir”, recordó Messi.

Messi con un punto de vista diferente a Mbappé



De las palabras del francés Kylian Mbappé, que afirmó que en Sudamérica el futbol “no está tan avanzado como en Europa”, Messi dio un punto de vista distinto al de su compañero del París Saint-Germain.

“Tras sus declaraciones no hablé con él. A veces hablamos con los chicos de España lo difícil que es clasificar en Sudamérica con la altura de Bolivia, el calor de Venezuela o Ecuador, la afición. Aquí tenemos grandes selecciones con grandísimos jugadores. Nosotros estamos preparados para pelear con cualquier equipo europeo”, indicó.

Te podría interesar: Lewandowski asegura que no regresará al Bayern Munich

Para finalizar, Messi habló sobre qué hará después de la Copa del Mundo que se disputará en Qatar a finales de este año: “No sé qué pasará tras el Mundial. Pienso en este y después veré. Es como lo que pasó este año. Nunca pensé que me iría del Barcelona y al final pasó. El futbol es muy cambiante y nunca se sabe”.