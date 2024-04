Martino no asegura titularidad de Messi ante Rayados en el Estadio BBVA

De cara al juego de vuelta de los Cuartos de Final entre Monterrey y el Inter de Miami, duelo correspondiente a la Concacaf Champions Cup, la expectativa de ver a Lionel Messi en la cancha del Estadio BBVA es alta. Con boletos agotados desde el primer día de venta, los aficionados esperan ver al astro argentino como titular en territorio mexicano.

Durante el juego de ida disputado en el Chase Stadium, recinto en el que Rayados obtuvo la ventaja por marcador de 2-1 frente a ‘Las Garzas’, Leo Messi no tuvo actividad en un encuentro para el que Gerardo Martino no lo tuvo contemplado en la convocatoria no obstante, el exjugador del FC Barcelona y Paris Saint-Germain estuvo presente en la tribuna.

El pasado fin de semana, Lionel Messi vio su regreso a las canchas tras venir de una lesión que se produjo en el encuentro del Inter de Miami contra Nashville SC. Entrando para el segundo tiempo, Leo hizo gol para poner en ventaja a su equipo ante Colorado, sin embargo, el duelo finalizaría igualado.

Martino no asegura titularidad de Messi vs Rayados

Ahora, el Campeón del Mundo en Qatar 2022 ya entrenó en el Estadio BBVA, pero no se asegura su titularidad contra Rayados, al menos así lo dijo el ‘Tata’ Martino.

“Veremos… La lesión va quedando atrás...”, dijo el entrenador en conferencia de prensa sobre la posibilidad de ver a Lionel Messi en el once titular. “Messi compite de esa manera porque lo siente. El día que lo deje de sentir va a dejar el futbol”, agregó Gerardo Martino.

El duelo de vuelta entre Monterrey y el Inter de Miami se va a disputar el 10 de abril en punto de las 20:30 horas, tiempo de la CDMX.

