¿A qué hora y dónde ver? Penta Zero Miedo en WWE Raw, hoy 18 de agosto

La WWE llega hoy al Xfinity Mobile Arena de Filadelfia para un episodio de Monday Night Raw que promete sacudir a los aficionados y que contará con la presencia del mexicano Penta Zero Miedo.

El gerente general Adam Pearce adelantó la cartelera a través de sus redes sociales y confirmó un programa cargado de acción, títulos en juego y estrellas que llegan con rivalidades intensas.

Becky Lynch pone en juego el campeonato intercontinental

El gran atractivo de la noche será el combate en el que Becky Lynch, campeona intercontinental, defenderá su cinturón frente a Natalya

La canadiense viene de perder en su intento por coronarse en Triplemanía, pero no se rinde y tendrá otra oportunidad en suelo estadounidense.

Para Lynch, es la ocasión perfecta de reafirmar su reinado y demostrar por qué es una de las luchadoras más dominantes de la industria.

Además, el público verá en acción a Iyo Sky contra Raquel Rodríguez, un choque que promete velocidad, fuerza y un nuevo capítulo en la división femenil.

El talento latino también estará representado, ya que Penta Zero Miedo tendrá un duelo especial ante Xavier Woods, en lo que podría robarse la noche por el contraste de estilos y la energía que ambos suelen entregar sobre el cuadrilátero.

Naomi regresa y Seth Rollins encabeza el espectáculo

Otra de las grandes incógnitas que se resolverán será la presencia de Naomi, campeona mundial femenil, quien la semana pasada no pudo competir por no recibir el alta médica.

La WWE no ha revelado oficialmente la razón de su ausencia, lo que ha generado rumores sobre una posible lesión o una situación médica delicada. Este lunes, Naomi hablará directamente con los fanáticos para aclarar su situación y el futuro de su campeonato.

En el plano estelar masculino, Seth Rollins y su grupo The Vision estarán presentes para calentar aún más la atmósfera de Raw.

El “Arquitecto” sigue siendo una de las voces más influyentes de la marca y no se descarta que surjan nuevas rivalidades de su participación.

Además, Bron Breakker se medirá cara a cara con Jey Uso, un duelo que enfrenta a dos luchadores de gran carisma y que podría definir jerarquías rumbo a futuros eventos de la WWE.

Con una cartelera variada y la combinación de campeonatos en juego, talento latino como Penta Zero Miedo y estrellas consolidadas, la WWE busca ofrecer un show inolvidable en Filadelfia.

La función de puede ver por streaming, a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México. Todo apunta a que Monday Night Raw tendrá emociones de principio a fin.