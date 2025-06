Es mexicana, se inspira en Cristiano Ronaldo y la está rompiendo en el futbol asiático

Manila, capital de Filipinas. Una ciudad caótica y vibrante, una mezcla explosiva de tradición y modernidad, donde el futbol femenil comienza a crecer con fuerza y está en plena expansión.

Aquí brilla una joya nacional, de padres mexicanos originarios de Michoacán, una familia que la impulsó desde niña a seguir su pasión por el futbol. Erika Olivera ha llegado hasta la primera división del futbol en Filipinas, con el club Manila Digger FC, una institución con siete años de historia.

“Mis papás, los dos son de Michoacán; son mexicanos los dos. Yo nací acá en los Estados Unidos, en Oregón, en un pueblo chiquito de 15,000 personas. Ahí empecé a jugar con mis primos y mis hermanos, y allí nació la pasión, el amor por el deporte. Desde ese tiempo crecí jugando con ellos. No había clubes de niñas hasta este día no hay clubes para niñas para jugar allí. El más cercano está a una hora y media de camino”, expresó la jugadora nacional en entrevista para Azteca Deportes .

Olivera descubrió un destino exótico

Erika es una de las primeras futbolistas mexicanas en explorar el balompié en el sudeste asiático. Una carrera inesperada, en un destino desconocido.

“Cuando me di cuenta de que iba a ir para allá, me cayó como una sorpresa, porque no pensaba que iba a empezar mi carrera profesional en un país tan lejos, ¿verdad? Y pues estamos hablando de que el nivel y el estilo de juego son muy diferentes comparados con los de estados unidos, porque las chicas de allá son más chiquitas, pero son más fuertes y rápidas”, afirmó Erika.

CR7, su máxima inspiración

Inspirada por Cristiano Ronaldo, estudiaba cada regate, cada movimiento, cada gol. Su presente está en Filipinas, su corazón en México, con la meta de vestir la playera de la selección nacional.

Su voz transmite orgullo y responsabilidad. Erika sabe que está abriendo camino, que su historia puede inspirar a niñas que, como ella, crecieron en lugares donde el futbol femenino simplemente no existía. Su historia es un poderoso recordatorio de que los sueños no siempre siguen rutas tradicionales.

