Ella es la mexicana que logró pasar las pruebas de la WWE y ahora debe tomar una dura decisión

México está acostumbrado a tener figuras de carácter internacional en diversos reportes. Saúl ‘Canelo’ Álvarez en el boxeo y Sergio ‘Checo’ Pérez en el automovilismo son algunos de los ejemplos más actuales. Sin embargo, hoy podríamos estar en la antesala del nacimiento de una nueva figura mexicana a nivel global: Regina Tarín, o también conocida como ‘Kill Bill’.

La peleadora invicta dentro de las artes marciales mixtas confirmó en sus redes sociales que, a sus 21 años de edad, superó con éxito las evaluaciones en el Performance Center de la WWE en Orlando, Florida. De esta manera, Regina, quien es considerada una de las promesas más fuertes dentro de las MMA, tiene la posibilidad de unirse al universo de la World Wrestling Entertainment (WWE) .

Tarín deberá elegir entre seguir luchando en MMA o unirse a la WWE|Crédito: Regina Tarín / IG

Una decisión que podría cambiar su carrera para siempre

Si bien es cierto que su ingreso a la WWE en 2026 está asegurado, Tarín insiste en que aún debe tomar una decisión crucial para su carrera: seguir apostando a las artes marciales mixtas o meterse de lleno en la lucha libre profesional. Lo cierto es que Regina se mantiene invicta en el plano profesional de la MMA, con un récord de 7-0 en la categoría de peso gallo que le ha permitido soñar con la participación en la WWE.

“Familia! Recibí la noticia! Me han aceptado en las pruebas de WWE! Pero debo tomar algunas decisiones importantes antes de aceptar. Gracias por su apoyo y en cuanto tenga mi decisión les haré saber”, fue lo que compartió la peleadora mexicana en sus redes sociales.

John Cena y su participación en el ingreso de Regina Tarín

Durante el período de reclutamiento de WWE, Regina Tarín tuvo el privilegio de ser instruida por John Cena, una de las máximas figuras en la historia del wrestling. Si bien es cierto que la estrella estadounidense se retiró de los cuadriláteros recientemente, firmó un contrato como embajador de la marca y todo parece indicar que también trabajará en el desarrollo de nuevos talentos.

“La verdad es que esa foto fue increíble, no la puedo publicar (la foto) por un tema de contratos; ahí me equivoqué yo subiéndola, no puedo decir dónde tomé la foto ni nada, pero fue algo muy increíble, fue una gran experiencia y que sin duda alguna es un gran deportista”, expresó la luchadora sobre una imagen que publicó junto a Cena en redes sociales.

En caso de firmar contrato, ‘Kill Bill’ sería la segunda mexicana en llegar a WWE, siguiendo los pasos de Yulisa León, quien hoy es conocida como Julissa Mexa y que participó de NXT entre 2021 y 2023.