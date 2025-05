Nació en México, disputará la Euro y podría formar dupla con Haaland

Andreas Heredia es un mediocampista con visión de juego, técnica y liderazgo. Con apenas 19 años, se ha convertido en uno de los protagonistas del club Stromgodset en la primera división del futbol noruego.

Desde corta edad ya sabe lo que es portar el gafete de capitán, y este verano disputará la Eurocopa en su categoría.

“Me gusta mucho, fue una sorpresa. Fue en el primer partido de la copa aquí en Noruega. Fue un equipo contra otro no tan bueno, pero para mí fue algo muy grande, y siento que el entrenador confía en mí. En el verano está la Eurocopa, donde vamos a jugar contra Inglaterra, Holanda y Alemania, tres partidos muy duros. Después de eso se sabrá el final”, dijo el jugador en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

¿México o Noruega?

Andreas podría jugar en el futuro con figuras como Erling Haaland o Martin Ødegaard. También tiene la posibilidad de defender la camiseta de México por su ascendencia.

“Raúl Jiménez es un jugador muy bueno. Sería un sueño jugar con él, pero también con Haaland, que como dijiste, es uno de los mejores del mundo. Ahora también tengo el referente de Martin Ødegaard, que también jugó para el mismo club aquí en Noruega antes de irse al Real Madrid, directamente”, aseguró el joven de ascendencia azteca.

Y aunque la nieve y el salmón sean su día a día, Andreas nunca olvida sus raíces.

“Me gusta más la comida de México. Aquí en Noruega solo tengo salmón, pescado y todo eso, pero mi papá me prepara más comida de Noruega. Algunas veces me hace tacos con mole”, dijo el mexicano.

Un futuro prometedor

En la primera división de la liga de Noruega, de vez en cuando se habla español. Habrá que seguir de cerca a este joven futbolista de ascendencia azteca que busca consolidarse en el futbol europeo.

El sueño de Andreas Heredia es llegar algún día a jugar en un club como el Real Madrid. El joven azteca ya ha portado la playera de la Selección Nacional en distintos partidos amistosos

