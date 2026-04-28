Juega en Francia, casi nadie lo conoce y fue convocado a la Selección Nacional de México

Mientras los aficionados esperan por la lista de convocados de la Selección Mexicana pensando en la preparación para la Copa Mundial FIFA 2026, el equipo Sub-17 del combinado nacional está a punto de sorprender con la convocatoria de un nuevo juvenil que juega en Francia. Se trata de Máxime Paredes, futbolista que actualmente se desempeña en el Stade Rennes.

Diversos reportes indican que el mediocampista acaba de recibir su convocatoria para representar a México en la categoría Sub-17 y sería una de las novedades del equipo nacional para la gira que tendrán en Argentina durante el próximo mes de mayo. Se sumaría a las joyas Ricardo Schelbe del Friburgo alemán y Sebastian Mattei de la Roma (Italia), quienes también tendrán sus primeros partidos con la Selección Mexicana.

¿Quién es Máxime Paredes, la nueva joya mexicana?

Paredes es el capitán de la categoría Sub-17 del Rennes y lleva jugando en Francia hace un par de años. Comenzó a llamar la atención de la Federación Mexicana de Futbol cuando fue convocado por el cuadro francés para un campamento de la categoría Sub-15. Según especialistas, Máxime destaca por su habilidad con el balón, visión y velocidad.

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Cabe remarcar que Paredes tiene la oportunidad de representar a México gracias a la nacionalidad de su padre y, de esta manera, no tiene la necesidad de pasar por un proceso de naturalización. Sin embargo, la Selección Mexicana deberá luchar con la Selección de Francia para quedarse con el talento del centrocampista, quien en un futuro deberá tomar la decisión de qué país representar.

Hay que resaltar que Máxime Paredes ya defendió la camiseta de la selección francesa cuando fue llamado para jugar en la categoría Sub-15. Ahora tendrá la oportunidad de demostrar su talento con el combinado azteca y expectativa hay de sobra: juega de creativo, lleva el dorsal ‘10’ y es capitán de uno de los equipos más emblemáticos de Francia.