Mexicano se corona en la Ligue 1 de francia con el Lille

El Lille es el rey de Francia. El conjunto del mexicano Eugenio Pizzuto conquistó la Ligue 1 por apenas un punto de diferencia sobre el PSG, para volver a coronarse después de 10 años y lograr su quinto título de liga en su historia.

La liga francesa se tuvo que definir hasta la última fecha, tanto el Lille como el conjunto de Paris llegaron con posibilidades de levantar el campeonato, pues apenas había un punto de diferencia. A la escuadra del mexicano le basta con ganar; mientras que los parisinos debían esperar una derrota o un empate y triunfar en su encuentro.

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Lille gana y se corona en Francia

Un punto fue la diferencia para que el Lille volviera a ser monarca de la Ligue 1, en la última fecha se midieron al Angers en calidad de visitantes. El título se asomó desde el minuto 10, Jonathan David abrió el marcador y encaminó a su equipo. Antes de culminar la primera parte una pena máxima los alejó en el marcador, Burak Yilmaz fue el encargado de anotar desde los 11 pasos.

Ya en el suspiro del encuentro Angelo Fulgini, de los locales, consiguió el tanto del descuento, pero ya era demasiado tarde para pensar en robarle la liga a los nuevos campeones.

Por su parte, el PSG peleó hasta el final. El conjunto parisino hizo su trabajo en esta última fecha, pero por los errores en la campaña lo mataron. En casa del Stade Brestois sacaron la victoria. Primero gracias a un autogol de Romain Faivre, en lo que también se le adjudica como un gol olímpico a Ángel Di Maria.

Y el segundo tanto fue de Kylian Mbappe al minuto 71, pero de poco les sirvió para sus aspiraciones por el título de la Liga.

Eugenio Pizzuto se convirtió en el segundo mexicano en ganar en Francia

Aunque no tuvo minutos, Eugenio Pizzuto se convirtió en el segundo mexicano en conquistar la Ligue 1, después de Rafael Márquez.

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El Kaiser ganó la liga en el 2000, ese mismo año logró levantar la Supercopa de Francia y en 2003 levantó la Copa de la Liga, antes de partir al Barcelona.

