El valor del mexicano Edson Álvarez, al cual la IA intentó adivinar su próximo club , en el mercado europeo se estima actualmente en 25 millones de euros y su posible traspaso a otro club del Viejo Continente podría cerrarse durante el actual verano. Mientras compite con la Selección Mexicana en la Copa Oro, su nombre vuelve a estar en la órbita de uno de los equipos más constantes de la Bundesliga: el Borussia Dortmund.

¿Qué club europeo busca fichar al mexicano Edson Álvarez?

La institución que se encuentra en condiciones de negociar por los servicios del mediocampista es el Borussia Dortmund. El equipo alemán ya había mostrado interés cuando Álvarez vestía la camiseta del Ajax y, ante la irregularidad de su presente en el West Ham United, el escenario vuelve a ser favorable para una transferencia.

@edsonalvarez Edson Álvarez bateó al Cruz Azul para irse al América y hoy juega en Europa

Durante el último encuentro de la Selección Nacional en Copa Oro, siempre acompañado por su pareja Sofía Toache , el futbolista fue determinante. Convirtió un gol para abrir el marcador y consolidó su perfil de referente dentro del vestidor. Esa actuación elevó nuevamente su cotización y reactivó los rumores sobre un cambio de destino. El conjunto germano necesita reforzar su zona central del campo tras la salida de algunos elementos clave.

¿Por qué el mexicano Edson Álvarez podría salir del West Ham?

El mediocentro de 26 años no tuvo el impacto esperado en la última campaña con el club londinense. Si bien disputó una cantidad importante de encuentros, su nivel no fue determinante, lo que ha llevado a la directiva a considerar una reestructuración en la plantilla. El interés por parte del Borussia Dortmund no es nuevo. Desde su etapa en los Países Bajos, el equipo ha seguido de cerca sus pasos.

Ahora, con su precio actual y la necesidad de encontrar un nuevo impulso en su carrera, el regreso a una liga donde ya ha sido pretendido aparece como una opción viable. Además, la participación en Copa Oro otorga visibilidad al jugador mexicano en una etapa del año donde los clubes europeos ya planifican sus movimientos.