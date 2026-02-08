¡LEYENDAS goleadoras! Mexicanos que la ROMPIERON en Europa a base de goles

Meter goles en Europa nunca ha sido sencillo para un futbolista mexicano. Hacerlo de forma constante, durante años y en ligas de élite, es todavía más exclusivo. Por eso, cuando Raúl Jiménez alcanzó recientemente los 200 goles como profesional , la cifra reveló algo aún más poderoso: solo un puñado de mexicanos ha logrado superar los 100 goles en el Viejo Continente.

El delantero del Fulham volvió a aparecer en un escenario grande, esta vez frente al Manchester United, donde convirtió desde el punto penal al minuto 85. Aunque su gol no evitó la derrota 3-2, sí lo colocó en una dimensión histórica. Con esa anotación, Jiménez llegó a 117 goles en Europa, consolidando un legado que lo pone junto a los nombres más grandes del futbol mexicano.

¿Quiénes son los mexicanos que superaron los 100 goles en Europa?

La lista es tan corta como contundente. Solo tres futbolistas mexicanos han alcanzado esta barrera en competiciones europeas, y cada uno representa una época distinta.

El primero —y por amplio margen— es Hugo Sánchez. El histórico delantero convirtió 313 goles en Europa, una cifra que parece inalcanzable. Lo hizo con el Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y el LASK Linz. Más allá de los números, Hugo cambió la percepción del futbolista mexicano en el futbol europeo.

En segundo lugar aparece Javier “Chicharito” Hernández, con 127 goles repartidos entre Manchester United, Bayer Leverkusen, West Ham, Real Madrid y Sevilla. Su capacidad para aparecer en el área y definir en momentos clave lo convirtió en uno de los mexicanos más reconocidos en el mundo.

El tercero es Raúl Jiménez, quien con 117 goles en Europa sigue activo y con margen para escalar posiciones. América, Benfica, Atlético de Madrid, Wolverhampton y Fulham forman parte de un recorrido sólido, marcado por resiliencia y constancia.

¿Quién podría ser el próximo mexicano en unirse a esta élite goleadora?

El nombre que genera más ilusión es Santiago Giménez. Con apenas 24 años, el delantero del Milan ya suma 72 goles en Europa y tiene tiempo, contexto y proyección para alcanzar las tres cifras.

Otros casos quedaron cerca: Hirving Lozano, con 75 goles, y Carlos Vela, quien se retiró con 95 anotaciones europeas. Grandes carreras, pero la historia solo recuerda a quienes cruzan la línea.

Hoy, Raúl Jiménez no solo celebra una cifra redonda. Reafirma que el gol mexicano en Europa no es un accidente, sino una herencia que pocos, muy pocos, han sabido cargar.