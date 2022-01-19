Los mexicanos que participarán en el LAAC

Este jueves arrancará una nueva edición del Latin America Amateur Championship en Casa de Campo, República Dominicana con cinco mexicanos en acción. Ellos son: Luis Carrera, José Islas, Alejandro Fierro, Isaac Rodea y Santiago De la Fuente Del Valle.

Los golfistas aztecas buscarán la gloria en esta séptima edición del Latin America Amateur Championship, el campeonato organizado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, que tiene como fin desarrollar aún más el golf en Sudamérica, América Central, México y el Caribe. Será la tercera vez que el LAAC visite este país caribeño.

Ha llegado el momento en que los mejores golfistas amateur de América Latina se reúnen para competir en el LAAC ⛳️



It's time for the best Latin American amateur golfers to compete in the #LAAC2022 ⛳️

Casa de Campo is ready for a new champion 🏆 pic.twitter.com/FG4nprWfN6 — Latin America Amateur Championship (@LAAC_Golf) January 17, 2022

Previo al inicio del evento, Azteca Deportes pudo platicar en exclusiva con dos de los representantes nacionales, Luis Carrera y Alejandro Fierro, quienes expresaron su deseo de hacer historia en este prestigioso certamen.

“En este torneo me siento muy orgulloso de representar a mi país, desde que vi que jugó Álvaro (Ortiz) me motive mucho para venir a jugar aquí y ya que estoy acá me siento muy emocionado”, señaló Alejandro Fierro, inspirado enel título conseguido por Ortiz en 2019.

Posibilidad de jugar el Masters

Por su parte, Luis Carrera confesó que es una motivación extra poder competir por un lugar en The Masters, premio que otorga el LAAC.

“Vengo a disfrutarlo y a pasarla bien, pero también a competir qué es lo importante. La motivación más grande es el premio al ganador, el pase a jugar el Masters, el más prestigioso del mundo y yo creo que es el sueño de todo golfista y una gran oportunidad para todos los mexicanos. El apoyo a México es muy grande y se sienten muchas buenas vibras, esperemos que nos sigan”, aseguró.

Luis Carrera, uno de los mexicanos que participará en el @LAAC_Golf sueña con conseguir el ansiado premio de este torneo 👉🏼🎟#AztecaGolf⛳️ pic.twitter.com/YnbYO88NJe — TV Azteca Golf (@TVAztecaGolf) January 19, 2022

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Finalmente, Fierro se refirió a las condiciones del campo "Teeth of the Dog", mismo en el que se realizará la competencia.

“El campo está muy bien, el viento pega muy fuerte y está al lado del mar, va a estar duro jugar contra el viento. Llegar a jugar el Masters y el Open es una motivación más grande que se pueda tener y vengo jugando bien, voy a tratar de ganar”, sentenció Alejandro Fierro.

