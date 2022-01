La nueva victoria del Camarón Rodríguez

A una historia de vida como la del golfista mexicano, José de Jesús Rodríguez, también conocido como el “Camarón”, que ya estaba llena de capítulos de superación, habrá que sumarle uno más.

A partir de ahora, el representante nacional en el Korn Ferry Tour, gira de ascenso al PGA Tour, podrá presumir haber vencido dos veces al Covid-19 en menos de un mes.

No obstante, la enfermedad con la que ha tenido que lidiar el mundo desde hace casi dos años, no fue un rival sencillo.

La primera batalla

“Desde el día 3 de enero, luego luego entrando el año, me internaron en Irapuato, el estómago se me estaba inflamando muchísimo. Ya la sentía del otro lado. Me tocaba el estómago y durísimo, duro, duro y ya quería que me encajaran algo para que reventara pues, porque ya no aguantaba. Yo lo que quería era ya que abrieran”, compartió el multiganador en torneos del PGA Tour Latinoamérica, Tour Canadiense y Gira de Golf Profesional Mexicana en una charla con el especialista de Azteca Deportes, Rafa Quiroz.

Al cabo de siete días, después de una complicada experiencia, el “Camarón” fue dado de alta. Asimismo, los tiempos y las tres pruebas negativas posteriores realizadas en territorio nacional, permitían ilusionarse con la posibilidad de participar en el Bahamas Great Exuma Classic, primer torneo del año en el Korn Ferry Tour.

“Le dije a mi esposa: ‘pues mira, ya dios me dio otra oportunidad, deja voy a jugar, a chambearle. Tuvimos que hacer las pruebas para que nos autorizaran. Tuvo que ser la PCR para detectar todo y pues no, salí negativo, las tres que me hice y dije: ‘ah, bueno, sí me lanzo’”, contó.

El segundo combate

Lamentablemente, ya en Bahamas, la noticia de un nuevo resultado positivo tomó por sorpresa al irapuatense.

“Ya cuando di positivo sentía otra vez que se me caía todo encima, dije: ‘bueno, ni modo’, siempre traté de sacar fuerzas no sé de dónde, dije: ‘a ver carnal, las cosas pasan por algo, solo dios sabe por qué te está pasando todo esto, tranquilo, la vida es bien bonita, si nos toca quedar acá, ni modo’. Uno trata de ver lo positivo”, expresó Rodríguez, quien en esta ocasión llegó a presentar cuerpo cortado, tos y problemas de visibilidad.

“Dios mío, qué me está pasando”, se preguntaba en esos momentos.

Pero alguien que cruzó el Río Grande a los 15 años sin saber nadar en busca de mejores oportunidades para su familia, tampoco iba a ceder ante la adversidad en esta momento.

Afortunadamente, este martes Azteca Deportes pudo saber que el golfista mexicano ha dado negativo en la prueba más reciente.

“Dos días horribles, todavía un poquito de tos, pero ya gracias a dios creo que puedo decir que superé esto”, externó el “Camarón”, a quien seguramente, fiel a la resiliencia que ha mostrado a lo largo de su vida, pronto veremos de regreso en los campos de golf para seguir “chambeando”.