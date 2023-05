Los mexicanos que estarán debutando en el PGA TOUR

Para algunos mexicanos el Mexico Open at Vidanta sera muy especial. Tres de ellos estarán debutando en un torneo del PGA TOUR. Ellos son Raúl Pereda, Roberto Lebrija, y el amateur Omar Morales. A continuación, repasamos la historia de cada uno de ellos.

Omar resultó ganador del Clasificatorio Value Next Generation, y de esta manera recibió la invitación para participar en el Mexico Open at Vidanta.

“Se siente increíble poder empezar mi primer torneo del PGA Tour y que mejor que hacerlo en mi país México, otros compañeros me han recibido muy bien y me han echado pura buena vibra para este torneo y todos estamos echándonos porras”, comentó el joven azteca.

Estos son los golfistas mexicanos que estarán en el Mexico Open at Vidanta

Te puede interesar: “El Camarón” Rodríguez se estrena en el Mexico Open At Vidanta

Los debutantes, recordaron el esfuerzo realizado para estar donde están

Raul Pereda nos comentó acerca de los sacrificios que hizo con su familia para poder llegar a este momento.

“Son muchos años de trabajo duro, de ir incorporando nuevas rutinas, nuevos hábitos, noches largas, muchos viajes, lágrimas, lecciones para hoy en día, crecer, todo se resume a tener una buena semana que sepamos que hacer, tener presente todo eso”, expresó el golfista mexicano.

Y finalmente, Roberto Lebrija expresó las sensaciones que tiene de este Yam esperado debut en el PGA TOUR.

“Me siento muy afortunado de estar aquí, para mí es un sueño hecho realidad, jugar el Mexico Open, y hacerlo en mi país es algo muy especial, va a ser una semana donde obviamente hay mucha competencia, pero tengo mucha confianza en mí”, sentenció Lebrija.

Te puede interesar: Álvaro Ortiz ve posible que un mexicano se corone en el Mexico Open

Cabe destacar que, Jon Rahm, es el campeón defensor, el español es el favorito para revalidar el título, pues además de arribar como número uno del mundo, también lo hace como campeón del Masters de Augusta, primer Major de la temporada.