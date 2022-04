El equipo al que la Selección Mexicana se ha enfrentado más veces en mundiales

La Selección Mexicana conocerá su destino en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Este viernes, en tierras mundialistas, se realizará el sorteo de la fase de grupos, donde México sabrá contra quien jugará durante la justa invernal. Evento que podrás disfrutar solo por la pantalla de Azteca 7, en punto de las 9:50 AM (tiempo del centro de México).

Al Rihla será el balón para el Mundial de Qatar 2022

Sorteo del Mundial de Qatar 2022

Las 29 selecciones nacionales que ya están clasificadas a Qatar 2022 descubrirán cuales los equipos a los que se medirán, a falta de tres lugares que se disputarán en el repechaje.

Bombo 1: Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal

Bombo 2: México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Estados Unidos, Croacia y Suiza

Bombo 3: Irán, Japón, Serbia, Corea del Sur, Canadá, Polonia, Marruecos y Senegal

Bombo 4: Arabia Saudita, Ecuador, Ghana, Túnez, Camerún, Perú/Australia, Nueva Zelanda/Costa Rica y Escocia-Ucrania/Gales.

México se ha enfrentado en cinco a ocasiones a Brasil

El partido que más veces se ha repetido para la Selección Mexicana en la historia de los mundiales es contra Brasil. Ante la verdeamarela, México se ha visto las caras en cinco ocasiones, con un empate (Brasil 2014) y cuatro derrotas (1950, 1954, 1962 y 2018).

Le sigue Francia con cuatro enfrentamientos. La última vez con victoria para los nuestros de 2-0 en Sudáfrica 2010, además de una igualada en 1966 y dos descalabros: 1930 y 1954. Junto con los galos, los nuestros también se han medido ante Alemania en cuatro ocasiones: el balance queda en una victoria (2018), un empate en (1986) -se pierde en penaltis- y dos partidos perdidos (1978 y 1998).

Horario y dónde ver el sorteo del Mundial de Qatar 2022

Horario y dónde ver el sorteo del Mundial de Qatar 2022

No te pierdas el destino de México en Qatar 2022. La transmisión del sorteo arranca en punto de las 9:50 AM (tiempo del centro de México), solo por la señal de Azteca 7