Participa en el Simulador del Sorteo del Mundial en FUT Azteca

Fut Azteca y Azteca Deportes te llevarán una experiencia diferente, pues podrás participar en el simulador del mundial, si eres la persona que más se acerque a los grupos reales de la máxima justa mundialista ganarás un pase doble para el partido despedida de México previo al Mundial del 2022.

Reglas para participar

En las celdas del Equipo 1, deberás elegir equipos del Bombo 1,en las celdas del Equipo 2, deberás elegir equipos del Bombo 2, en las celdas del Equipo 3, deberás elegir equipos del Bombo 3, en las celdas del Equipo 4, deberás elegir equipos del Bombo 4.

Bases para participar:





Ser el primero en enviar con el mayor número de aciertos los pronósticos del Simulador del Sorteo del Mundial 2022.

Nuestra plataforma elegirá por medio del punto anterior al ganador.

Ganarás un pase doble para el partido despedida de México previo al Mundial del 2022.

Tienes para participar una hora antes que comience el sorteo (9am del 1 de abril).



PERMISO MULTIMODAL 81072C DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.



¿Cómo quedaron los Bombos para el sorteo de Qatar 2022?

BOMBO 1:

Qatar - Brasil - Bélgica - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

BOMBO 2:

Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México - Estados Unidos

BOMBO 3:

Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur – Marruecos - Túnez

BOMBO 4:

Canadá - Ghana - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)

¿Horario y dónde ver el Sorteo de la Copa del Mundo de Qatar?

TV Azteca te llevará completamente en vivo con el mejor equipo de comentaristas de México, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Luis Roberto Alves Zague, Inés Sainz, Carlos Guerrero “Warrior”, David Medrano, Gerardo Velázquez de León y Álvaro López Sordo estarán en la transmisión, además de nuestros especialistas campeones del mundo, Jorge Valdano e Iker Casillas.

