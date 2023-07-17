México gana la Copa Oro 2023 con gol de Santiago Giménez

México logró ganar la Copa Oro 2023 con una gran anotación de Santiago Giménez en los últimos minutos del partido ante la Selección de Panamá. El encuentro se jugó en el Estadio SoFi ante 72, 963 aficionados.

En un partido dominado por la Selección Mexicana, que le terminó costando para poder abrir el marcador, fue hasta el minuto 88 del segundo tiempo que con un gran contra golpe de México, iniciado por un gran corte defensivo de Edson Álvarez, que le terminó dejando el balón a Orbelín Pineda que logró dar un gran pase filtrado para Santi que con gran calidad logró quitarse al defensor que lo estaba cubriendo y así marcar el gol del campeonato para México.

Giménez logró marcar su segundo gol de la competencia con una gran definición con su pierna izquierda.

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Los dirigidos por Jaime Lozano, lograron recuperar el campeonato de la Copa Oro luego de que Estados Unido se coronara en la edición de 2021 de la competencia.

Gol anulado de Henry Martín: México vs Panamá | Final, Copa Oro 2023

México llegó de eliminar a Jamaica en la instancia de semifinales, para poder medirse a los ‘Canaleros’ que dieron la sorpresa dejando en el camino a Estados Unidos y así conseguir llegar a su tercera final de Copa Oro pero desafortunadamente no pudieron ganar.

Los campeonatos de México en Copa Oro

México ganó su noveno título de Copa Oro, desde que el torneo lleva ese nombre. En total, ha conseguido ganar 12 trofeos, tomando en cuenta los que consiguió cuando el torneo se llamaba Campeonato de Naciones de la Concacaf. Con su nuevo triunfo, toma ventaja de dos trofeos de diferencia con Estados Unidos.

La Selección Mexicana ha logrado ganar la Copa Oro en las ediciones: 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019 y 2023

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