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Fútbol

Así luce el terreno de juego para el México vs Panamá

Se va a disputar la final de la Copa Oro 2023 entre México vs Panamá y el terreno de juego del Estadio SoFi no esta en las mejores condiciones

SoFI Stadium de California Paraguay vs Estados Unidos
Paraguay jugará con Estados Unidos este 12 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California
|Kirby Lee/USA TODAY Sports

Escrito por: Iván Vilchis

Este domingo 16 de julio de 2023, la Selección Mexicana se enfrenta a Panamá en la Gran Final de la Copa Oro 2023. El encuentro será en el Estadio SoFi en punto de las 17:50 horas (tiempo del centro de México).

El terreno de juego no parece estar en las mejores condiciones pues se ven las líneas de unión de los rollos del pasto. Es por eso que podría estar bastante flojo el terreno de juego y podría provocar alguna lesión si es que un jugador pisa mal.

Entrevista exclusiva con Edson Álvarez previo a la Final de Copa Oro 2023

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Los dirigidos por Jaime Lozano, buscan recuperar el campeonato que actualmente le pertenece a Estados Unidos, pues el conjunto de ‘Las Barras y las Estrellas’ es el actual monarca del certamen de Concacaf tras haber ganado el torneo en 2021.

México llega de eliminar a Jamaica en la instancia de semifinales, por otra parte, los ‘Canaleros’ dieron la sorpresa dejando en el camino a Estados Unidos y así conseguir llegar a su tercera final para pelear por ganar su primer título.

¿Dónde ver el partido de México vs Panamá?

El encuentro México vs Panamá lo vas a poder disfrutar por la señal de TV Azteca mediante Azteca 7 y plataformas digitales de TV Azteca Deportes. En punto de las 17:50 horas, puedes ver la mejor transmisión de la Final de la Copa Oro 2023.

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