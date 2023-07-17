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Los récords que consiguió Guillermo Ochoa en la final de Copa Oro 2023

Guillermo Ochoa sigue haciendo historia con la Selección Mexicana y en la Copa Oro 2023 ha logrado conseguir dos nuevos récords en su carrera con México

Guillermo Ochoa Selección Mexicana

Escrito por: Iván Vilchis

Guillermo Ochoa consiguió obtener dos nuevos récords con la Selección Mexicana con su participación en la Copa Oro 2023. Fue con el partido de la final contra la Selección de Panamá en el Estadio SoFi que consiguió sus nuevas marcas.

El portero se convirtió en el jugador mexicano con más partidos disputados en la Copa Oro superando a Andrés Guardado que tenía 24 juegos. El capitán de México llegó a 25 juegos disputados y se espera que pueda aumentar la cantidad ya que, Ochoa ha mencionado en varias ocasiones que quiere seguir en la Selección y sería opción para ser convocado para la edición 2025.

Entrevista exclusiva con Edson Álvarez previo a la Final de Copa Oro 2023

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Ochoa acumula su cuarta final de Copa Oro

El segundo récord que consiguió Guillermo Ochoa fue el convertirse en el segundo jugador en disputar cuatro finales de Copa Oro empatando al principito Andrés Guardado con cuatro finales jugadas.

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