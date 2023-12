Esta podría ser la alineación de México vs Colombia | Partido Amistoso

La última prueba de Jaime Lozano en el 2023. La Selección Mexicana cerrará el año ante su similar de Colombia, duelo que se disputará en el Memorial Coliseum, en Los Angeles, en Estados Unidos; partido que podrás seguir por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, en punto de las 5:55 PM (tiempo del centro de México).

Para este encuentro, el ‘Jimmy’ presentó la convocatoria el pasado lunes 11 de diciembre, misma en la que solo llamar a futbolistas que militan en la Liga BBVA MX, pues al no ser Fecha FIFA no puede llamar a jugadores que militen en balompié de Europa, incluso no pudo tener a futbolistas de América y Tigres, ya que se encuentran concentrados para disputar la Gran Final del Apertura 2023.

La convocatoria de Jaime Lozano para el partido amistoso contra Colombia

Porteros: Julio González, Antonio Rodríguez.

Defensas: Alexis Peña, Brian García, Jesús Orozco, Luis Olivas, Omar Campos, Rafael Fernández, Ricardo Chávez, Rodrigo Huescas.

Medios: Alfonso González, Andrés Montaño, Erik Lira, Dieter Villalpando, Jordi Cortizo, Juan Domíguez, Omar Govea, Rodrigo López.

Delanteros: Bryan González, César Huerta, Edgar López y Guillermo Martínez.

La posible alineación de México contra Colombia | Partido amistoso

Con todo dicho, Lozano podrá probar jugadores de la Liga BBVA MX, que puedan complentar a los que normalmente son titulares con México.

Portero: Antonio Rodríguez

Defensas: Ricardo Chávez, Alexis Peña, Jesús Orozco, Omar Campos

Medios: Erik Lira, Jordi Cortizo y Dieter Villalpando

Delanteros: Guillermo Martínez, ‘Chino’ Huerta y Bryan González / Edgar López

Hasta el momento el ‘Jimmy’ apenas suma un entrenamiento con los convocados, por lo que seguramente en el transcurso de la semana podría haber cambios o ajustes, de acuerdo con lo que el seleccionador nacional vea los días previos a enfrentarse a Colombia.