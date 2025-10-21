deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

México derrotó a Países Bajos en el Mundial Sub-17 con GOLAZO incluido

México Femenil Sub-17 derrotó por la mínima a Países Bajos en la segunda jornada de la Copa del Mundo de la categoría

México Femenil Sub-17 en el Mundial 2025.jpg
Majo Munguía
Selección Azteca
Compartir

La Selección Mexicana Femenil Sub 17 protagonizó una sorpresa en la segunda jornada del Mundial de la categoría al imponerse ante la Selección de Países Bajos en un encuentro marcado por el carácter, la resiliencia y una actuación sobresaliente de Valeria Murrieta, la guardameta.

Te puede interesar: ¡BOMBAZO! Estrella de la Liga MX recibe convocatoria de la Selección Española

El triunfo azteca se cimentó en un gol de calidad y en una defensa férrea que resistió el empuje europeo pese a la desventaja numérica que se dio desde el minuto 61.

América Pierde Otro Clásico| Jornada 13 Liga MX Apertura 2025

La victoria de México sobre Países Bajos

Desde los primeros minutos, México mostró un planteamiento cómodo, compacto en el mediocampo y con transiciones rápidas al ataque. Las neerlandesas dominaron la posesión con casi un 60%, pero las mexicanas apostaron por contragolpes peligrosos.

Todo cambió cuando, tras una jugada puntual, México se vio reducida a diez jugadoras por una expulsión. Lejos de desmoronarse, el equipo se reforzó mentalmente. Desde ese momento, las pupilas de Doriva Bueno pusieron el candado en su área y ejecutaron con precisión sus ataques. Fue en esa tesitura que llegó el gol definitivo al minuto 87. Citlalli Reyes tenía el balón controlado casi en medio campo y al darse la vuelta se animó a disparar para marcar el único tanto del partido.

Además del golazo, Murrieta, la arquera seleccionada fue uno de los elementos claves del partido, pues tuvo múltiples atajadas que frenaron los ataques neerlandeses y así lograr mantener su portería en ceros tras la derrota de Corea del Norte.

¿Contra quién juega México después en el Mundial?

Con estos tres puntos, México se ubica en la tercera posición de su grupo, justamente por debajo de Países Bajos y de Corea del Norte, que tienen seis y son líderes invictas.

Te puede interesar: ¡Nuevo récord goleador! Tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil al momento

Con base en esto, ahora las aztecas necesitan una victoria en la tercera y última jornada de la fase de grupos, que será el próximo 24 de octubre, cuando se midan a Camerún, mientras que Corea se medirá a las de la UEFA para definir quien será el segundo lugar del grupo que se clasifique a la siguiente instancia.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Majo Munguía

Autor / Redactor

Majo Munguía

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×