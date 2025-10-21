México derrotó a Países Bajos en el Mundial Sub-17 con GOLAZO incluido

La Selección Mexicana Femenil Sub 17 protagonizó una sorpresa en la segunda jornada del Mundial de la categoría al imponerse ante la Selección de Países Bajos en un encuentro marcado por el carácter, la resiliencia y una actuación sobresaliente de Valeria Murrieta, la guardameta.

El triunfo azteca se cimentó en un gol de calidad y en una defensa férrea que resistió el empuje europeo pese a la desventaja numérica que se dio desde el minuto 61.

La victoria de México sobre Países Bajos

Desde los primeros minutos, México mostró un planteamiento cómodo, compacto en el mediocampo y con transiciones rápidas al ataque. Las neerlandesas dominaron la posesión con casi un 60%, pero las mexicanas apostaron por contragolpes peligrosos.

Todo cambió cuando, tras una jugada puntual, México se vio reducida a diez jugadoras por una expulsión. Lejos de desmoronarse, el equipo se reforzó mentalmente. Desde ese momento, las pupilas de Doriva Bueno pusieron el candado en su área y ejecutaron con precisión sus ataques. Fue en esa tesitura que llegó el gol definitivo al minuto 87. Citlalli Reyes tenía el balón controlado casi en medio campo y al darse la vuelta se animó a disparar para marcar el único tanto del partido.

Además del golazo, Murrieta, la arquera seleccionada fue uno de los elementos claves del partido, pues tuvo múltiples atajadas que frenaron los ataques neerlandeses y así lograr mantener su portería en ceros tras la derrota de Corea del Norte.

¿Contra quién juega México después en el Mundial?

Con estos tres puntos, México se ubica en la tercera posición de su grupo, justamente por debajo de Países Bajos y de Corea del Norte, que tienen seis y son líderes invictas.

Con base en esto, ahora las aztecas necesitan una victoria en la tercera y última jornada de la fase de grupos, que será el próximo 24 de octubre, cuando se midan a Camerún, mientras que Corea se medirá a las de la UEFA para definir quien será el segundo lugar del grupo que se clasifique a la siguiente instancia.

