México no es eliminado en Fase de Grupos desde Argentina 1978

Obligados a ganar. La Selección Mexicana encara el partido de la Jornada 3 de Qatar 2022 con la posibilidad de avanzar a los Octavos de Final. México tiene como rival a Arabia Saudita en la cancha del Estadio Lusail, de igual forma la probabilidad de quedar eliminado de la Copa del Mundo se encuentra latente.

El equipo dirigido por Gerardo Martino no conoce la victoria en el Mundial de Qatar. En caso de quedar fuera en la primera etapa de la competencia, se marcaría un hecho para la historia con la generación comandada por el ‘Tata’.

Y es que desde la Copa del Mundo de Argentina 1978, la Selección Azteca no queda eliminada en la Fase de Grupos. En aquella ocasión, México estuvo ubicado en el Grupo 2 del certamen junto a Polonia, Alemania Federal y Túnez.

El conjunto en ese entonces dirigido por José Antonio Roca, fue derrotado en los tres partidos. En el debut frente a Túnez, el combinado nacional vio la derrota por 3-1. Posteriormente, perdería 6-0 ante Alemania Federal y cerraría la Fase de Grupos cayendo 3-1 contra Polonia.

A partir del Mundial de Estados Unidos 1994, la Selección Mexicana no falta a la cita de los Octavos de Final, clasificando en siete Copas del Mundo consecutivas.

Te puede interesar: Equipos clasificados a los Octavos de Final del Mundial de Qatar 2022

¿El panorama de México para avanzar en Qatar 2022?

Comandados por Gerardo Martino, la Selección Mexicana depende de si misma para clasificar a la siguiente instancia. México debe vencer por marcador de 4-0 a Arabia Saudita para conseguir el boleto a la siguiente ronda sin depender del otro partido del Grupo C, en el cual se enfrentan Polonia y Argentina: Robert Lewandowski contra Lionel Messi.

Escenarios de México para entrar en Octavos de Final

México 1-0 Arabia / Polonia 1-0 Argentina

México 1-0 Arabia / Polonia 0-4 Argentina

México 2-0 Arabia / Polonia 0-3 Argentina

México 3-0 Arabia / Polonia 0-2 Argentina

México 4-0 Arabia / Polonia 0-1 Argentina

Mexico 4-0 Arabia / Polonia 1-1 Argentina

Te puede interesar: La marca que mantiene México en solitario en el Mundial de Qatar 2022

