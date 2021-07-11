Todo lo que no sabías sobre el Tiro con Arco | El ABC de Tokyo 2020

La arquera mexicana, Alejandra Valencia, era una de las atletas con mayor probabilidad de obtener medalla en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, luego de sus grandes actuaciones durante el presente ciclo olímpico y el cuarto lugar que obtuvo hace cinco años en Río 2016, mejorando drásticamente lo hecho en Londres 2012, cuando quedó en el décimo séptimo puesto.

Aquella participación en Río de Janeiro fue una de sus motivaciones para ir a la capital japonesa y triunfar, ya que, en dicha justa veraniega, la oriunda de Sonora quedó cerca se subir al podio, por lo que comentó en esa ocasión que en Japón superaría lo realizado en tierras brasileñas y lo logró.

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“Voy a mejorar lo hecho anteriormente. Obviamente sí quiero una medalla, todos, pero sólo hay tres y hay que pelear por eso, hasta lo que podamos dar, porque queremos lograrlo”, declaró la sonorense en entrevista exclusiva para Azteca Deportes antes de ir a ganar la medalla de bronce en la especialidad de equipos mixtos con Luis "El Abuelo" Álvarez.

Valencia participará también en la modalidad de forma individual en el tiro con arco recurvo, además de ser parte del equipo conformado por Ana Paula Vázquez y Aída Román, quienes también contenderán por una presea.

¿Alejandra Valencia se sentía presionada previo a Tokyo 2020?

Pese a que Valencia luce como una de las favoritas de la disciplina, la sonorense aseguró que procura no pensar en eso ya que sería perturbarse más de lo debido.

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“No pienso en eso, porque sería echarme piedras a la mochila, para aumentar el peso. Más bien estamos concentradas en el trabajo que tenemos que hacer. No estar echándonos culpa o lo que debemos o no de hacer”, agregó.

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