Guillermo Ochoa critica el ‘entorno agresivo’ de México

Guillermo Ochoa recuperó la titularidad con el Salernitana, motivado por la presión de la afición Granata que se hizo sentir en el Estadio Arechi con pancartas en apoyo al mexicano. “No Memo, No Party”, señalaban los tifosi que pedían el regreso de Memo bajo el marco del equipo.

El arquero de la Selección Mexicana sacrificó el plano económico para llegar en la ventana invernal al Salernitana. Un segundo capítulo en su carrera en el Viejo Continente que el mexicano está disfrutando de la mejor manera. Así lo ha reflejado en sus ultimas participaciones con en club dentro del campeonato italiano.

El portero Granata habló en exclusiva para el diario Marca y reveló detalles interesantes respecto a la diferencia en la que se vive el fútbol en Italia y México, según Guillermo Ochoa ‘la calidad de vida es mejor’.

Comparación de Guillermo Ochoa entre México e Italia

Guillermo Ochoa tuvo su segunda titularidad consecutiva tras el regreso de Luigi Sepe, y se le ve adaptado y comprometido con el proyecto del Salernitana. Algo que se refleja en su calidad de vida que cambió significativamente tras moverse a Italia.

“Cuando eres figura pública y tienes éxito, la gente te lo reconoce en la calle. El futbol mexicano es muy pasional, hay diez radios diarias de deportes; hay diez programas de TV al día; yo jugaba en el América, en la Selección... Se vuelve difícil salir a la calle. En Italia mi vida ha cambiado en todo. Acá es todo menos agresivo que en México, y me es más fácil salir a tomar un café, a comer o ir al supermercado. Gano en calidad de vida estando fuera de México”, dijo Guillermo Ochoa

Diferencia en los medios de comunicación

El portero Granata habló de la diferencia que ha percibido en cuanto a los medios de comunicación en México e Italia, considerando que en Europa suelen hacer mayor análisis sobre los apuntes del partido.

“Sólo tienes que ver la transmisión de un partido. La parte seria y profesional que se maneja en España o Italia quizá no es igual en México. Aquí se enfoca más al juego puro, al futbolista; en México, por atraer audiencia, por ganar rating por la competencia que hay, se le trata de llegar al mexicano con otros argumentos más personales, que están fuera del futbol. Se distorsionó mucho todo”, aseguró.

En Europa valoran mucho al futbolista mexicano

Andrés Guardado, Hector Herrera y Guillermo Ochoa han coincidido en diversas entrevistas que los futbolistas mexicanos suelen tener mayor reconocimiento en Europa que el que se les da en el país. Por diversos motivos suelen ser más ‘atacados’ por la prensa nacional que por la internacional.

“Muchas veces en México las cosas se valoran de forma particular. Son más los buenos que los malos, eso es cierto. En la calle me tienen mucho cariño. El mexicano me adora. Pero si hablamos del entorno, ya sea por celos, envidia o lo que sea, a los mexicanos se nos valora más fuera que dentro”, aseguró Paco Memo.