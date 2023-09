Selección Mexicana Femenil regresó al Estadio Azteca como local

El Estadio Azteca fue testigo de la remontada de la Selección Mexicana Femenil sobre Puerto Rico en la primera fecha de la clasificación a la Copa Oro Femenina.

María Sánchez y Scarlett Camberos fueron las autoras de los goles y las encargadas de darle sus primeros tres unidades a México, que pertenece al Grupo A de la Liga A.

Futbolistas de México analizan el partido

Al término del encuentro, Charlyn Corral, delantera histórica del equipo contó cómo se sintió dentro del terreno de juego, “cuando se pone esta camiseta se sabe que trae muchas cosas atrás, cansancio, minutos en tu club y una quiere dar el máximo, sería ideal que siempre ganes, que siempre anotes goles si se puede y grites con la gente”, comentó, “pero lo más importante es ganar y yo creo que estamos tranquilas porque hoy dimos todo”, agregó tras llevarse los primeros puntos de la clasificatoria.

Por otro lado, Alexia Delgado fue más crítica respecto al funcionamiento grupal, ya que, generaron más de 20 oportunidades dentro del área rival, pero sólo dos se pudieron convertir en gol.

“Más que nada la contundencia, quizá interpretar mejor los espacios en el área, un poquito también las segundas jugadas, pero ahorita es reciente y por eso digo que hay que verlo en frío y ver qué podemos mejorar mañana”, declaró con la mente en el próximo rival.

México Femenil fue local en el Estadio Azteca

El partido ante las boricuas fue uno histórico para la Selección Azteca en múltiples aspectos; de primera instancia, porque fue el primero para una clasificación a Copa Oro, y en segunda, porque fue en el Estadio Azteca.

El combinado femenil mexicano no jugaba en el Coloso de Santa Úrsula un partido oficial desde 2003, cuando se enfrentaron a Estados Unidos en clasificatoria mundialista; aunque después de eso, si enfrentaron algunos amistosos.

Sobre esto, también habló la delantera de las Tuzas, “(estoy) contenta de cómo me recibió la gente, me tocó poner ahí asistencias, uno que otro intento de gol pero yo me sentí muy contenta dentro de la cancha”, dijo entre sonrisas.

Asimismo, habló sobre lo que significará para ella portar la camiseta de México en el Estadio Hidalgo, la casa de su club, “ahora voy a mi casa y sé que la gente siempre se me entrega, por ahí les he quedado a deber en el campeonato, pero saben que lo estoy intentando a más no poder y ahora cambia porque cuando te pones esta camiseta creo que se quitan todos los escudos y solamente cuenta el de la Selección, y en este caso ojalá que podamos ganar y si puedo marcar, pues mejor”, declaró Charlyn Corral.

Mientras que, por su parte, Delgado jugó por primera vez en su carrera en este estadio con Selección Mexicana y se mostró agradecida por la oportunidad, “la verdad es un sueño hecho realidad, creo que el Azteca es un escenario histórico y poderlo hacer con mi Selección es aún más gratificante”, comentó.