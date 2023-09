Selección Mexicana mantiene invicto con Pedro López

La Selección Mexicana Femenil arrancó su clasificación para la primera Copa Oro Femenina con un triunfo por marcador 2-1 ante Puerto Rico.

Frente a más de 13,800 aficionados, Pedro López y sus dirigidas remontaron un marcador adverso y terminaron por llevarse los primeros tres puntos.

La falta de contundencia de México Femenil

A pesar de rescatar la victoria, el combinado azteca tuvo momentos complicados dentro del terreno de juego. Terminaron con la mayoría de posesión y más de 20 disparos a portería, pero sólo dos lograron entrar en arco rival.

Al respecto, habló el estratega del equipo, “a mí no me gusta la palabra contundencia. Si yo se la digo a una jugadora no sabe qué hacer. En el descanso hablamos de repartirnos las zonas en el área. No podemos estar paradas y tengo que ver el video porque me parece una barbaridad las veces que entramos al área y no rematamos”, declaró, para después compartir que no le parece preocupante, “me preocuparía más si no las generáramos”, agregó.

López continuó por reconocer las cosas positivas que hizo su equipo dentro de la cancha, en las que destacó, sobre todo, el segundo tiempo del partido, así como la cabeza fría de sus jugadoras para mantener la intensidad a pesar de ir debajo en el marcador.

“Siento que a nivel asociativo a ninguna le ha temblado la pierna, todas han encontrado la superioridades por dentro, por fuera; se han atrevido a encarar”, analizó, “no nos hemos empezado a precipitar, que hubiera sido lo más común, vas perdiendo en una situación tan extraña y quizás lo normal hubiera sido empezar a colgar balones o a pegar pelotazos, sin embargo hemos llegado hasta el borde del área, íbamos construyendo hasta el borde de área”, afirmó.

El invicto de Pedro López con Selección Mexicana

En los casi 365 días que ha estado Pedro López en el banquillo mexicano, la Selección no ha caído en ninguna ocasión y ya se hicieron de la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos.

“Presión no, es una alegría. Que dure mucho tiempo. Tiene que darnos confianza para afrontar cada partido. Se complican, eh. No hemos perdido ningún partido y espero que podamos decir lo mismo el martes”, aseveró López.

DT de Puerto Rico habla sobre la profesionalidad de México

Por el otro lado, Nathaniel González, entrenador de Puerto Rico, reconoció que la Selección Mexicana es un rival complicado y que los últimos resultados entre ambos equipos es prueba de esto.

Pero declaró sobre las condiciones de su propio equipo, “las jugadoras ya sabían como jugaban y no tenían miedo como las dos primeras veces que jugamos. Esta noche estaban bien porque jugamos con un plan, estaban cansadas, todas ellas son profesionales y nosotros tenemos como 5 o 6 profesionales y las otras en colegio o libre”, declaró el estadounidense.