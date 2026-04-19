México le propina una gigante goliza 6-0 a su rival y se ilusiona con la Copa del Mundo

La Selección Mexicana Femenil se ilusiona con conseguir su boleto hacia el Mundial de Brasil 2027. Luego del fracaso que consumó el equipo nacional rumbo a Australia-Nueva Zelanda 2023, el conjunto dirigido por Pedro López selló una goleada monumental 6-0 contra Puerto Rico. Esta victoria mantiene la ilusión intacta de estar presente en la próxima Copa del Mundo.

Gracias al triunfo contra los centroamericanos, México Femenil se clasificó al Premundial de la Concacaf, por lo que peleará por uno de los cuatro boletos para estar presente en el Mundial de Brasil 2027. Cabe resaltar que la Selección Mexicana no se presenta al torneo desde el año 2015, ya que no logró clasificarse en las últimas dos ediciones. Ahora está a un pequeño paso de regresar a la cita mundialista.

México femenil está cerca del Mundial de Brasil 2027|Crédito: Selección Mexicana Femenil

La goleada de México contra Puerto Rico

México y Puerto Rico se enfrentaron en el Estadio Nemesio Diez el sábado 18 de abril, partido correspondiente a la última jornada del Grupo A. El primer gol del encuentro no tardó en caer, ya que en el minuto 11, Alexia Delgado marcaba el 1-0 a favor del conjunto nacional.

El segundo tanto de la Selección Mexicana fue producto de un autogol de la puertorriqueña Estefanía González en el minuto 32. Sin embargo, el golpe de gracia lo propició Scarlett Camberos con un potente disparo de zurda que estampó el 3-0 parcial a los 39 minutos de juego.

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Ya con el partido sentenciado, México continuó con su vocación ofensiva y Kiana Palacios aprovechó un error en la defensa de Puerto Rico para clavar el cuarto en el minuto 60. La histórica Charlyn Corral acababa de ingresar y, sin dar respiro, marcó un hermoso gol en el 63’ para agigantar aún más el marcador.

La goleadora de Pachuca firmaría su doblete en el minuto 86 de partido, concretando su anotación número 13 en la competición. De esta manera, el combinado nacional obtuvo una contundente goleada por 6-0 y se clasificó al Premundial con cuatro victorias en cuatro partidos y con 36 goles a favor y 0 en contra.

¿Cuándo volverá a jugar México Femenil?

Al ser la tercera mejor selección de Concacaf en el ranking de selecciones femenil de la FIFA, México deberá enfrentar a Haití en los Cuartos de Final del Premundial de Concacaf en el mes de noviembre.

Cabe destacar que todas las selecciones que logren superar los Cuartos de Final del premundial se clasificarán de forma automática al Mundial de Brasil 2027.

Además, estos partidos también contarán para conseguir el boleto hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que la Selección Mexicana buscará quedarse con el torneo y asegurar su presencia en ambas competiciones.

