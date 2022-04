México vs Guatemala alineaciones confirmadas | Partido Amistoso

La Selección Mexicana de futbol arranca su camino a la Copa del Mundo de Qatar 2022, el primer rival será Guatemala, combinado dirigido por un viejo conocido del futbol azteca, Luis Fernando Tena.

EN VIVO EL PARTIDO MÉXICO VS GUATEMALA AQUÍ.

El partido se realizará en la cancha del Camping World Stadium, ubicado en Orlando, Florida, a partir de las 19:15 horas tiempo de la Ciudad de México, que podrás ver en VIVO por aztecadeportes.com , Azteca 7 y APP de Azteca Deportes.

La narración estaría a cargo de los mejores narradores y analistas de México, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Inés Sainz, Carlos Guerrero y David Medrano.

Te puede interesar: ¿Quiénes podrían “colarse” a la Selección Mexicana rumbo a Qatar 2022?



Marcelo Flores robó los reflectores previo al encuentro ante Guatemala

El partido no contará con los jugadores estelares, pues es su mayor juegan en el futbol de Europa, aunque Marcelo Flores está considerado en convocatoria y sus declaraciones causaron diversas reacciones en el interior del cuadro nacional.

“Estoy muy feliz donde estoy ahorita, amando lo que estoy haciendo en el fútbol y viviendo el momento y disfrutando todo, claro que tengo mi sueño de jugar en la Copa del Mundo”, comentó Marcelo Flores en entrevista para Azteca Deportes .

El elemento del Arsenal de Inglaterra, también comentó que su objetivo es ir al mundial de Qatar, aunque dio señales que podría considerar a Canadá en el caso de que la selección de la “hoja de maple” le prometa ir a la justa mundialista.

Las anteriores declaraciones causaron aparente molestia a Gerardo Martino , entrenador de la Selección de México, pues le contestó a Flores previo al partido ante Guatemala.

“No me parece que no se debe plantear de esa forma. Nosotros no tenemos que ofrecerle nada a los futbolistas, son los futbolistas los que tienen que ofrecerle a la selección y lo que le tienen que ofrecer está el aspecto futbolístico y el aspecto de ganas de pertenecer”, comentó el “Tata” en conferencia de prensa.

Alineaciones confirmadas México vs Guatemala

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Kevin Álvarez, Palermo Ortíz, Jesús Angulo, Erik Aguirre

Medios: Erick Lira, Luis Chávez y Erick Sánchez

Delanteros: Roberto Alvardo, Santiago Giménez y Sebastián Córdova

Te puede interesar: Gerardo Martino le responde a Marcelo Flores

Horario y dónde ver México vs Guatemala EN VIVO

No te pierdas el partido entre México y Guatemala por Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes, en punto de las 19:15 horas (tiempo del centro de México), con los mejores narradodes del mundo mundial, y nuestro Don David desde Orlando, Florida.

Revive el último encuentro de la Selección Mexicana: