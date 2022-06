“México necesita más rivales como Uruguay y Argentina": Martino

El técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, fue reflexivo tras la derrota por 0-3 ante Uruguay en Phoenix. Aseguró en entrevista con David Medrano, que México dejó de competir cuando cayó el segundo tanto del partido al inicio del complemento.

Mencionó que para el conjunto azteca es importante tener más partidos contra rivales de la parte alta del ranking mundial.

Te puede interesar: La Selección Mexicana enfrentará a Perú en septiembre

Alexis Vega explica la cláusula que tiene con Chivas para ir a Europa

Martino pide tener más partidos así



“Necesitamos más allá de esta derrota, jugar más este tipo de partidos, si de pronto jugamos con Argentina hace dos años y volvemos a jugar ahora (con Uruguay), pasó mucho tiempo y sinceramente veo un partido tan similar a San Antonio al de hoy, que solamente uno resuelve estas cosas jugando con más continuidad con estos rivales, y ahí es donde hablamos de las dificultades que tiene México estando en el lugar geográfico que le toca” dijo Martino al término del partido.

Esta fue la primera derrota de México en los últimos 10 partidos. La última derrota había sido contra Canadá en Edmonton en la Eliminatoria rumbo a Qatar 2022.

“A mi siempre me deja preocupado el funcionamiento, hay triunfos que no tienen buen funcionamiento y te dejan preocupado y hay derrotas que tienen buen funcionamiento y no te preocupan tanto, hubiera deseado que el marcador sea diferente pero entiendo que el desorden posterior a los goles, ningun equipo y menos nosotros debemos desordenarnos ante ninguna situación de juego” finalizó Martino.

El técnico nacional no la pasó bien al finalizar el partido ya que recibió abucheos por parte de los aficionados que se dieron cita al estadio de los Cardinals, e incluso le aventaron líquidos cuando se dirigía al vestidor en compañía de su auxiliar Jorge Theiler. México entrenará este viernes en Phoenix y por la noche viajarán a Chicago. El sábado será reconocimiento de cancha del Soldier Field y el domingo el compromiso ante Ecuador.

Te puede interesar: Roberto Carlos espera ver a Chicharito con la Selección Mexicana