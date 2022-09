México puede alcanzar sus objetivos en Qatar: Juan Reynoso

Los Ángeles, Estados Unidos. El técnico de la selección de Perú, Juan Reynoso, asegura que la Selección Mexicana podrá alcanzar sus objetivos en la próxima Copa del Mundo Qatar 2022.

México 1-0 Perú | Resumen | Amistoso rumbo a Qatar 2022

“Esto siempre pasa cuando llega una Copa del Mundo. Lo conozco, he dirigido a muchos de estos jugadores. Lo que pienso es que si la sinergia se cambia y hay apoyo para la Selección, pueden llegar a donde se lo proponen”, comentó el extécnico del equipo de Cruz Azul en conferencia de prensa al termino del encuentro de preparación donde México sacó la victoria ante los sudamericanos por marcador de 1-0 con gol de Irving ‘Chucky’ Lozano.

Juan Reynoso, que inicia un ciclo como entrenador de la selección peruana debutando ante la escuadra azteca, considera que luego de su primer encuentro al frente del combinado inca su idea de juego se asomó durante algunos lapsos del partido.

“Ambos equipos estuvimos a la altura; durante 20 o 30 minutos no nos adaptamos a la cancha y después creo que merecimos más, pero esto es futbol y ellos lo aprovecharon. Son sensaciones positivas las que nos deja este juego”, declaró el exdefensa.

Juan Reynoso satisfecho por el accionador de los peruanos

Reynoso, que hizo campeón al equipo de Cruz Azul luego de tantos años de sequía en la Liga BBVA MX, lamentó que la Selección Mexicana se haya llevado el triunfo en táctica fija, pues comentó que tenía bien estudiado al equipo dirigido por el ‘Tata’ Martino.

“La táctica fija es parte de juego. Cuando estuvimos en la cancha final, nos faltó ese penúltimo pase y atrás manejar las voces. Nos vamos conociendo, reitero, nos vamos con sensaciones positivas, lo que trabajamos se plasmó. Por ahí comenzamos a tratar de salir jugando desde el fondo, nos equivocamos al inicio, pero al final lo logramos”, señaló el peruano.

“México era lo que esperaba al inicio. Hablamos de que nos iban a presionar, pero no a corretear y ahí nos sorprendieron, pero luego lo decantamos a nuestro favor. No esperábamos jugar tanto tiempo en cancha rival, pero es mérito de los chicos, no del rival”, adjuntó el técnico inca.