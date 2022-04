México buscará rival europeo como preparación para Qatar 2022

Gerardo ‘Tata’ Martino habló de la posibilidad de enfrentar a un rival europeo del este previo a la Copa del Mundo Qatar 2022.

México conoció a los rivales que enfrentará en la fase de grupos en la próxima edición de la Copa del Mundo. En el sector C, se verá las caras contra Polonia el 22 de noviembre,frente a la Argentina el 26 y cerrará esta fase cuando se enfrente al combinado de Arabia Saudita el 30 de noviembre.

Los partidos amistosos de México en 2022

Previo a este torneo, la Selección Azteca ya acordó algunos encuentros amistosos. México se enfrentará ante los siguientes rivales:

vs Guatemala (27 abril)

vs Nigeria (28 abril)

vs Uruguay (02 junio)

vs Ecuador (05 junio)

vs Paraguay (31 agosto)

Pese a esto, Martino aseguró que quisiera poder tener un enfrentamiento contra un equipo de Europa del este, el cual, pueda ser un parámetro y entrenamiento de los polacos, contra quienes debutará el combinado tricolor.

Cabe resaltar que para estos partidos, el ‘Tata’ también adelantó que le dará oportunidad a nuevos futbolistas.

La lista oficial de jugadores convocados para Qatar 2022 se anunciará el próximo 1 de noviembre.