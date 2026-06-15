México superó a España en algo increíble durante el Mundial 2026 (tras empate con Cabo Verde)

El gran resultado de este lunes 15 de junio fue el empate 0-0 entre España y Cabo Verde. El conjunto africano rescató una igualdad contra la actual campeona de Europa. Lo que sorprende es que, tras esta igualdad, salió a la luz una estadística que demuestra que, en el mismo periodo de tiempo, México ha sido superior a la selección española.

Resulta que España apenas logró 3 victorias en mundiales desde que salió campeón en Sudáfrica 2010. En el mismo tiempo, la Selección Mexicana —que ahora le ganó a Sudáfrica— consiguió 6 victorias. Es decir que, salvo una actuación espectacular de la selección española de ahora en más, el conjunto azteca tendrá un mejor historial.

El jugador de México más ovacionado por el Estadio CDMX|Crédito: @miseleccionmx / X

España consiguió las siguientes victorias: a Australia en Brasil 2014, a Irán en 2018 y a Costa Rica en 2022. En el mismo trayecto, México logró 6 triunfos: 2 en 2014 (Camerún y Croacia), 2 en 2018 (Alemania y Corea del Sur), 1 en 2022 (Arabia Saudita) y 1 en 2026 (vs. Sudáfrica).

TE PUEDE INTERESAR:



El rendimiento de España en los mundiales tras ser campeón en 2010

Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014:

Derrota ante Países Bajos

Derrota ante Chile

Victoria ante Australia

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018:

Empate ante Portugal

Victoria ante Irán

Empate ante Marruecos

Empate ante Rusia (eliminación en penales)

|REUTERS

Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022:

Victoria ante Costa Rica

Empate ante Alemania

Derrota ante Japón

Empate ante Marruecos (eliminación en penales)

Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026:

Empate ante Cabo Verde

Rendimiento de México desde que España ganó la Copa Mundial de la FIFA™

Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014:

Victoria ante Camerún

Empate ante Brasil

Victoria ante Croacia

Derrota ante Países Bajos

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018:

Victoria ante Alemania

Victoria ante Corea del Sur

Derrota ante Suecia

Derrota ante Brasil

Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022:

Empate ante Polonia

Derrota ante Argentina

Victoria ante Arabia Saudita

Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026: