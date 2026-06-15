México superó a España en algo increíble durante el Mundial 2026 (tras empate con Cabo Verde)
Tras la sorpresa de este lunes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se viralizó esta estadística que casi nadie conoce
El gran resultado de este lunes 15 de junio fue el empate 0-0 entre España y Cabo Verde. El conjunto africano rescató una igualdad contra la actual campeona de Europa. Lo que sorprende es que, tras esta igualdad, salió a la luz una estadística que demuestra que, en el mismo periodo de tiempo, México ha sido superior a la selección española.
Resulta que España apenas logró 3 victorias en mundiales desde que salió campeón en Sudáfrica 2010. En el mismo tiempo, la Selección Mexicana —que ahora le ganó a Sudáfrica— consiguió 6 victorias. Es decir que, salvo una actuación espectacular de la selección española de ahora en más, el conjunto azteca tendrá un mejor historial.
España consiguió las siguientes victorias: a Australia en Brasil 2014, a Irán en 2018 y a Costa Rica en 2022. En el mismo trayecto, México logró 6 triunfos: 2 en 2014 (Camerún y Croacia), 2 en 2018 (Alemania y Corea del Sur), 1 en 2022 (Arabia Saudita) y 1 en 2026 (vs. Sudáfrica).
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El rendimiento de España en los mundiales tras ser campeón en 2010
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014:
- Derrota ante Países Bajos
- Derrota ante Chile
- Victoria ante Australia
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018:
- Empate ante Portugal
- Victoria ante Irán
- Empate ante Marruecos
- Empate ante Rusia (eliminación en penales)
Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022:
- Victoria ante Costa Rica
- Empate ante Alemania
- Derrota ante Japón
- Empate ante Marruecos (eliminación en penales)
Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026:
- Empate ante Cabo Verde
Rendimiento de México desde que España ganó la Copa Mundial de la FIFA™
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014:
- Victoria ante Camerún
- Empate ante Brasil
- Victoria ante Croacia
- Derrota ante Países Bajos
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018:
- Victoria ante Alemania
- Victoria ante Corea del Sur
- Derrota ante Suecia
- Derrota ante Brasil
Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022:
- Empate ante Polonia
- Derrota ante Argentina
- Victoria ante Arabia Saudita
Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026:
- Victoria ante Sudáfrica.