Raúl Jiménez vuelve al Wolverhampton: Así le fue al mexicano en su primera etapa con los Lobos

Concluyó la etapa de Raúl Jiménez con el Fulham, luego de tres años en los que disputó 115 partidos en todas las competiciones y convirtió 31 goles, además de contribuir con seis asistencias; sin embargo, el equipo de Londres decidió no renovarlo y ahora volverá con su primer amor inglés, el Wolverhampton.

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Raúl Jiménez vuelve al Wolverhampton y así fue su primera etapa en el equipo

Uno de los momentos más brillantes en la carrera de Raúl Jiménez fue con el Wolverhampton, equipo al que llegó en la temporada 2018-19 y de inmediato se convirtió en un referente de la delantera ganándose el cariño de los aficionados de los Lobos.

En su primera etapa, Jiménez disputó un total de 166 partidos entre compromisos de la Premier League, FA Cup, Carabao Cup y Europa League e incluso sus anotaciones contribuyeron para que el equipo volviera a una competición europea luego de casi 50 años.

raul jimenez

Jiménez se convirtió en un goleador de élite con las 57 anotaciones que logró con los Wolves, siendo su mejor temporada la 2019-2020 en la que logró 17 goles en la Liga de Inglaterra.

Además, el delantero mexicano se convirtió en el máximo anotador del Wolverhampton en la Premier League con sus 40 goles en 135 partidos, lo que le valió el reconocimiento de los aficionados.

Jiménez volverá al Wolverhampton, pero en otro contexto ya que el equipo descendió a la Championship (Segunda División de Inglaterra) y su misión será devolverlo al máximo circuito del futbol británico.

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