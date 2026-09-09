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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Femenil Sub-20? Fecha EXACTA y rival confirmado de México

México ya conoce a su próximo rival en el Mundial Femenil Sub-20. El combinado azteca enfrentará un partido decisivo para buscar su boleto a Octavos.

México Sub-20
|@Miseleccionfem

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

México ya no tiene margen para distraerse en Polonia. La Selección Femenil Sub-20 cerrará esta semana su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 y lo hará con un partido que puede definir su futuro en el torneo.

Después de caer 2-1 frente a Polonia, el combinado azteca volverá a la cancha el viernes 11 de septiembre para enfrentar a Argentina, en la tercera y última jornada del Grupo A.

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El encuentro se disputará nuevamente en la Arena Katowice, escenario en el que México ha jugado toda la primera fase.

¿A qué hora juega México vs Argentina?

El partido entre Argentina y México comenzará a las 10:00 AM, tiempo del centro de México, de acuerdo con el calendario oficial de la Selección Nacional.

La cita llega en un momento delicado para las mexicanas. Y es que México comenzó el Mundial con un empate 2-2 ante Benín y posteriormente sufrió su primera derrota frente a la anfitriona Polonia. El equipo mexicano se adelantó apenas al minuto 5 gracias a un autogol de Martyna Bartczak, pero las locales remontaron con anotaciones de Oliwia Zwiazek y Zuzanna Witek, esta última desde el punto penal.

Ahora aparece Argentina como último obstáculo.

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México buscará mantenerse con vida en el Mundial Sub-20

El formato también aumenta la importancia del encuentro. El Mundial reúne a 24 selecciones divididas en seis grupos y avanzan a Octavos de Final las dos mejores de cada sector, además de las cuatro mejores terceras posiciones.

Por eso, México todavía tiene posibilidades de continuar en competencia, pero el resultado frente a Argentina será determinante.

Argentina vs México
Fecha: viernes 11 de septiembre de 2026
Hora: 10:00 AM, tiempo del centro de México
Estadio: Arena Katowice
Torneo: Mundial Femenil Sub-20
Jornada: 3 del Grupo A

Después de dejar escapar puntos ante Benín y Polonia, México llegará a su último partido de la fase de grupos sabiendo que ya no puede especular.

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