México 2-5 Estados Unidos: Ver EN VIVO y GRATIS resultado HOY lunes 9 de marzo, partido en Clásico Mundial de Beisbol 2026; marcador online, por internet y en línea

México vs Estados Unidos se enfrentan en el Clásico Mundial de Beisbol, este lunes 9 de marzo en un duelo de mucho interés, a celebrarse en Daikin Park, la casa de los Astros de Houston, en el que el PLAY BALL se cantará desde las 6:00 PM.

México llega con mucha motivación de hcer un gran papel tras sumar dos juegos y enfrentar y eventualmente derrotar al favorito del torneo, los colocaría entre los equipos de mayor peligro en esta sexta edición del Clásico Mundial.

Benjamín Gil y la novena que mande al terreno, deberán de neutralizar al feroz equipo de Estados Unidos que también tiene par de victorias en esta Ronda 1 y ubicados del mismo modo, en el Grupo B del torneo.

Los hombres más peligrosos de México en el Clásico Mundial de Beisbol

Con un solo turno oficial en el Clásico Mundial de Beisbol, tomado en el México vs Brasil, Julián Ornelas es el jugador con el mayor promedio de bateo de México en este momento con su 1.000.

Jonathan Aranda, héroe del primer juego ante Gran Bretaña tiene un .375 de promedio, con tres hits y dos carreras, ademas de un Home run y cuatro remolcadas.

Randy Arozarena, con su carisma y poder tiene en tanto .333 de promedio de bateo y tres carreras con dos imparables.

Randy Arozarena, entregará todo por México en el Clásico Mundial de Beisbol

Los hombres más peligrosos de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol

Por Estados Unidos, Gunnar Henderson tiene .800 de promedio. Brice Turang lidera al equipo con cuatro producidas y Kyle Schwarber tiene cuatro hits.

Aaron Judge, hombre clave de esta novena tiene dos hits, un jonrón y tres carreras producidas en este Clásico Mundial de Beisbol.

Los abridores del México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Por México, lanzará desde la loma Manny Barreda en su estreno en el Clásico Mundial, pitcher derecho de 37 años que quiere someter a la artillería de Estados Unidos.

Por la novena rival, lanzará Paul Skenes, nacido en 2002 que querrá por su parte tener una victoria al ser señalado para ser el abridor con su país.

Lo que tienes que saber del México vs Estados Unidos, del Clásico Mundial de Beisbol

Partido: México vs Estados Unidos

Récord en Clásico Mundial: México 2-0 y Estados Unidos 2-0

Estadio: Daikin Park, Houston, Texas

Abridor México: Manny Barrera

Abridor Estados Unidos: Skenes

Hora del partido: 6:00 PM tiempo del centro de México