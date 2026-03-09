Fecha y HORA EXACTA para ver el México vs Estados Unidos, partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Llegó uno de los días más esperados: México se enfrenta a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 el lunes 9 de marzo en Daikin Park, la casa de los Astros de Houston, choque que sucederá a las 6:00 PM tiempo del centro de México.

El Clásico tiene todas las miradas para la novena de México luego de la competida victoria sobre Gran Bretaña y por la zarandeada propinada a Brasil el domingo en el que hasta se acortó el tiempo de juego al tener un 16-0 en la pizarra.

Pero luego de dos victorias en el Grupo B en el que también está Estados Unidos, sucederá el partido más complicado para la novena de Benjamín Gil pues Estados Unidos juega en su casa, tiene un roster de miedo y es uno de los favoritos a ganar el Mundial.

"Sí es un equipo muy fuerte, se armó muy bien, pero al igual que nosotros o Dominicana. Se puede decir mucho pero a la hora del juego todos los equipos sos peligrosos y hay que respetarlos", comentó Andrés Muñoz días antes del Clásico Mundial.

Lo que tienes que saber del partido México vs Estados Unidos del Clásico Mundial de Beisbol

Partido: México vs Estados Unidos

Récord en Clásico Mundial: México 2-0 y Estados Unidos 2-0

Estadio: Daikin Park, Houston, Texas

Abridor México: Manny Barrera

Abridor Estados Unidos: Skenes

Hora del partido: 6:00 PM tiempo del centro de México

México, con los ánimos a tope a nada de enfrentar a Estados Unidos

Un 16-0 no se vive todos los días en Clásico Mundial de Beisbol, motivo por el que México terminó con una motivación extrema. En rueda de prensa, por ejemplo Julián Ornelas explicó que su jonrón fue uno de los más grandes en su carrera.

Benjamín Gil en tanto destacó a todos sus peloteros pero se refirió a Alexis Wilson como uno de los mejores receptores y que está en el torneo, basándode en su gran beisbol.

