México vs Guatemala en vivo | Copa Oro 2021

El conjunto de Gerardo “Tata” Martino tiene una última llamada en la Copa Oro. El combinado de México buscará su primera victoria ante Guatemala, partido que podrás disfrutar por las pantallas de TV Azteca Deportes, la APP de Azteca Deportes y aztecadeportes.com.

Estadísticas México vs Guatemala en Copa Oro

¿Cuándo y dónde juega Guatemala vs México?

Este miércoles la cita para la Selección Azteca es en punto de las 8:30 PM. El Cotton Bowl, de Dallas, Texas, EU, será la sede para el segundo encuentro del combinado nacional. El recinto tiene una capacidad de 92 mil 100 espectadores, y se espera un lleno total.

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¿Dónde ver el partido entre Guatemala y México?

El duelo lo podrás disfrutar por las pantallas de TV Azteca Deportes, la App de Azteca Deportes y aztecadeportes.com, con la mejor narración del mundo mundial. Acompaña a Christian Martinoli, Luis “el Doctor” García, Zague, Jorge Campos y Omar Villarreal desde la cancha del Cotton Bowl.

México vs. Guatemala: previa

El partido será vital para la Selección Azteca, después de empatar 0-0 ante Trinidad y Tobago buscará su primera victoria en el certamen. Aunque el camino no será nada fácil, pues Guatemala llega con la misma urgencia después de caer ante el Salvador el domingo pasado.

A todo esto, se le suma la baja de Hirving “El Chucky” Lozano al conjunto del “Tata” Martino. El jugador del Napoli salió lesionado el sábado contra Trinidad y Tobago después de un fuerte choque con el portero rival.

Escalofriante impacto del Chucky Lozano que le abre la ceja

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Los últimos reportes indicaron que el futbolista está estable y fue baja de la Selección de México, para llevar su rehabilitación en Italia, bajo el cuidado de su equipo de la Serie A.

El próximo compromiso para la Selección Azteca será el domingo ante El Salvador, equipo que dejará todo en la cancha para intentar dejar fuera a México de la Copa Oro 2021.

