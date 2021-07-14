México vs Guatemala, alineaciones confirmadas del partido

Después de un empate con sabor a derrota en su debut en la Copa Oro ante Trinidad y Tobago, la Selección Mexicana sostiene su segundo compromiso con la obligación de sumar tres puntos.

El cuadro dirigido por Gerardo 'Tata' Martino no tiene margen de error si no quiere poner en riesgo su clasificación a la siguiente ronda, y esta noche en el Estadio Cotton Bowl se mide ante Guatemala, otra selección que pretende amarrar por lo menos un empate a como dé lugar.

No será fácil para el ataque Azteca, pues el conjunto por Rafael Loredo, técnico interino del equipo centroamericano, ya vio cómo Trinidad y Tobago consiguió un punto y se encerrará atrás para intentar repetir esa dosis.

Chucky Lozano no estará en el partido

Después de recibir un fuerte golpe en el rostro que lo mandó al hospital, durante el partido ante la Selección de Trinidad y Tobago, se confirmó la baja de Hirving 'Chucky' Lozano para el resto de la Copa Oro.

El atacante viajará a Italia para reportar con el Napoli, en donde continuará su recuperación, que de acuerdo a los pronósticos no tendrá mayores complicaciones.

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Será una baja importante para el ataque del 'Tata' Martino, que tendrá que mover sus piezas para implementar la misma filosofía en la delantera, pero ahora sin uno de sus jugadores más talentosos.

Alineación de la Selección Méxicana

Sin Lozano, el entrenador Gerardo Martino buscaría la profundidad por el sector de la izquierda con Jesús Gallardo, ayudado de Oreblín Pineda, un hombre más libre en tres cuartos de cancha, y con menor tendencia a irse hacia la banda, pero con mucho talento y buen disparo de media distancia.

Portero: Alfredo Talavera.

Defensa: Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Néstor Araujo, Jesús Gallardo.

Mediocampo: Héctor Herrera, Edson Álvarez, Érick Gutierrez.

Delantera: Orbelín Pineda, Jesús 'Tecatito' Corona y Rogelio Funes Mori.

Banca de la Selección Mexicana

Rodolfo Cota, Jonatha Orozco, Osvaldo Rodríguez, Jonathan Dos Santos, Érick Sánche, Kevin Álvarez, Alan Pulido, Alan Cervantes, Héctor Moreno, Efraín Álvarez, Gilberto Sepúlveda.

Alineación de Guatemala

Nicholas Hagen, José Pinto, Moisés Hernández, Gerardo Gordillo, Stheven Robles, José Morales, Marco Domínguez, Jorge Aparicio, Marvin Ceballos, Jairo Arreola, Luis Martínez.

Cuándo y dónde ver

Cuándo: Miércoles 17 de julio.

Hora: 8:30 pm (tiempo del centro de México).

Dónde: Azteca 7, aztecadeportes.com, y nuestra App Oficial de TV Azteca Deportes.

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Jesus Manuel Corona|Mexsport

La última vez que México enfrentó a Guatemala

El partido entre México y Guatemala podría llamarse uno de los clásicos de la Concacaf. Es una rivalidad añeja, que normalmente se inclina en favor del conjunto Azteca.

Sin embargo, no podemos olvidar las ocasiones en las que los chapines han sorprendido, como buscan hacerlo nuevamente este miércoles.

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A pesar de que ya sean visto las caras en muchas ocasiones, nos tenemos que remontar al 2015 para encontrar la última de ellas, cunado México goleó por 3-0 en un choque amistoso.

Pronóstico del partido

Debido a la diferencias de planteles, la Selección Mexicana está obligada a ganar.

No será sencillo abrir en cerrojo que seguramente colocará Guatemala en su última línea, pero el tridente ofensivo (Rogelio Funes Mori, Orbelín Pineda y Jesús 'Tecatito' Corona) que presenta el cuadro Azteca tiene la calidad para desenredar a esta defensa y ganar el partido.

