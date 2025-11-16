deportes
Nota

México vs Paraguay: Esto valen las plantillas de cada selección previo al juego de Fecha FIFA

México afronta su último compromiso del año con una valoración de grupo que rebasa por amplio margen a la de Paraguay

México vs Uruguay
MEXSPORT
during 2025 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Uruguay at TSM Corona Stadium, on November 15, 2025 in Torreon, Coahuila, Mexico.
Sebastian Cortés
Selección Azteca
La Selección Mexicana concluye su actividad de 2025 este martes 18 de noviembre en el Alamodome de San Antonio, donde enfrentará a Paraguay en un partido que exhibe una diferencia marcada entre las valoraciones económicas de ambos conjuntos.

Las cifras del portal Transfermarkt colocan a México con un valor de plantilla de 192.50 millones de euros, una suma que refleja el peso de sus futbolistas en ligas europeas. La convocatoria mexicana incluye piezas con tasaciones elevadas dentro del panorama internacional.

El delantero Santiago Giménez (no convocado por lesión), con valoración de 25 millones de euros, encabeza la lista mexicana. Detrás aparece Edson Álvarez, cuyo precio asciende a 24 millones, mientras que el defensor Johan Vásquez figura con 14 millones. Estos tres futbolistas concentran más del 30 % del valor total del equipo tricolor.

En el caso paraguayo, la suma global de su plantel alcanza 112.35 millones de euros, lo que establece una distancia de 80.15 millones respecto a la escuadra mexicana. Aun así, el jugador con el precio más alto del duelo pertenece al combinado sudamericano. El mediocampista Diego Gómez, de 22 años, aparece como la principal carta económica de Paraguay con una tasación de 20 millones de euros, lo siguen Ramón Sosa, valuado en 12 millones, y los experimentados Miguel Almirón y Omar Alderete, ambos con un precio de 10 millones.

El enfrentamiento en San Antonio se presenta así como un cierre de año que, además del aspecto deportivo, permite observar la diferencia en la cotización internacional de ambas selecciones antes de entrar al tramo final del ciclo rumbo al Mundial de 2026. El encuentro podrá seguirse por Canal 7, Azteca Deportes Network y la APP oficial.

México en el Mundial 2026
